Нотариус может стать посредником при регистрации бизнеса в Беларуси





Институт посредничества позволит будущему бизнесмену обратиться к нотариусу, который переведет бумажные документы в электронный вид, подпишет своей цифровой подписью и направит в ЕГР юрлиц и ИП.

Нотариусы будут выступать посредниками при регистрации бизнеса в Беларуси, об этом сообщил сегодня министр юстиции Олег Слижевский во время международной научно-практической конференции «Внесудебная защита прав физических и юридически лиц: современное состояние и перспективы развития нотариата», передает БЕЛТА .

«Сегодня рассматривается вопрос о том, чтобы нотариусы выступали в качестве посредников при регистрации бизнеса. В частности, декрет Президента, который откорректировал условия создания предприятий и организаций, предусмотрел этот институт посредничества. И в скором времени нотариусы смогут выступать посредниками», - отметил Олег Слижевский.

Министр пояснил, что сегодня человек, который хочет открыть свой бизнес, может самостоятельно подать документы в бумажной форме в регистрационный орган или же переслать их в электронном виде по интернету, удостоверив их цифровой подписью. Но для этого ему нужно приобрести электронную цифровую подпись. Институт посредничества позволит будущему бизнесмену обратиться к нотариусу, который переведет их в электронный вид, подпишет своей цифровой подписью и направит в Единый государственный регистр юридический лиц и индивидуальных предпринимателей. Получить документы, подтверждающие госрегистрацию юридического лица либо изменения, внесенные в учредительные документы, можно будет также у нотариуса.

«Институт посредничества позволит экономить время людей, регистрирующих свое дело», - подчеркнул Олег Слижевский. Председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко добавила, что наравне с экономией времени благодаря такому посредничеству будет обеспечена доступность услуги. «Нотариальная сеть у нас в стране очень разветвлена - 208 контор во всей Беларуси, которые работают с 8.00 до 20.00», - подытожила она.