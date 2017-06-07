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Чэнду заинтересован в активизации сотрудничества в экономической и социальной сфере с Гомелем

08.06.2017 14:56 — Разное | Ежедневник  
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Чэнду заинтересован в активизации сотрудничества в экономической и социальной сфере с Гомелем

Объем внешнего товарооборота Гомеля по итогам 2016 года составил 2,5 млрд долларов, доля Китая составила всего лишь 2,2%.

Гомель и Чэнду намерены активизировать сотрудничество в экономической и социальной сферах. Об этом сегодня шла речь на встрече официальной делегации из китайского города Чэнду (провинция Сычуань) с руководством Гомельского горисполкома, передает БЕЛТА.

Официальная делегация из Чэнду находится в Гомеле впервые. Визит является продолжением подписанного в ноябре 2016 года меморандума об установлении отношений дружественного сотрудничества между двумя городами. «Мы впервые в Гомеле. Хотим укреплять и развивать отношения между двумя городами в экономической и социальной сферах. Также надеемся, что при реализации проекта «Один пояс и один путь» оба города в этом экономическом коридоре найдут точки соприкосновения. Хочется, чтобы в Беларуси росло число предприятий с участием китайского капитала. Кроме того, рассчитываем видеть продукцию гомельских предприятий на рынке Чэнду», - сказал заместитель мэра по содействию инвестированию, промышленности, науке и технике, международной торговле и финансам Народного правительства города Чэнду Лю Ледун, который возглавляет делегацию.

В свою очередь председатель Гомельского городского Совета депутатов Иван Бородинчик отметил, что сегодняшняя встреча должна послужить налаживанию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, развитию контактов и интересных проектов в экономической и социальной сферах. «Пока внешняя торговля города с КНР не развита должным образом. Объем внешнего товарооборота Гомеля по итогам 2016 года составил 2,5 млрд долларов, доля Китая составила всего лишь 50 млн долларов (2,2%). Причем сальдо внешней торговли для гомельских предприятий отрицательное. Хотелось бы, чтобы этот показатель выравнивался, и для этого есть все возможности и предпосылки», - подчеркнул он.

Стороны сошлись во мнении, что наращиванию объемов внешнеторгового оборота будет способствовать участие бизнес-кругов и предприятий-производителей в различных выставках. Так, китайская делегация пригласила гомельчан посетить крупные экспозиции, которые пройдут в Чэнду в сентябре и октябре. Кроме того, китайская сторона выступила с предложением наладить постоянный обмен студентами и молодыми специалистами. К слову, первые шаги в этом направлении уже сделаны.

Так, в ноябре 2016-го во время визита официальной делегации Гомельской области в провинцию Сычуань была достигнута договоренность о создании в городе над Сожем центра традиционной китайской медицины. На начальном этапе предложено наладить обмен специалистами для подготовки кадров для работы в центре. В ближайшее время гомельские врачи посетят китайских коллег и продолжат переговоры по созданию центра. Ожидается, что он начнет работу в начале 2018 года. Планируется, что там наряду с местными будут трудиться специалисты из КНР. Программой пребывания китайской делегации в Гомеле запланировано посещение ряда местных предприятий. В частности, гостей из Поднебесной познакомят с процессом производства кондитерских изделий на СП ОАО «Спартак», они также побывают в СООО «Ингман Мороженое» и ОАО «Милкавита». Завершится однодневный визит экскурсией по городу.

 
Теги: Гомель
 
 
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Объем внешнего товарооборота Гомеля по итогам 2016 года составил 2,5 млрд долларов, доля Китая составила всего лишь 2,2%.

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