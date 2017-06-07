В зарождающейся звезде нашли необходимые для жизни соединения

Ученые объявили о том, что впервые обнаружили следы метилизоцианата в зарождающейся звезде типа Солнца. Авторы работы предполагают, что и другие необходимые для зарождения жизни соединения могли появляться в межзвездном пространстве. О своем открытии они рассказали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, передает издание « Индикатор ».





В своей работе ученые использовали данные, полученные субмиллиметровой обсерваторией ALMA в Чили. Она давала информацию о наличии тех или иных соединений в плотных скоплениях газа и пыли, окружающих молодые звезды. Ученые исследовали звездную систему IRAS 16 293−2422. Обнаружение в этих скоплениях столь сложных молекул, как метилизоцианат, показывает, что они могли остаться и при образовании планет и стать источником соединений, необходимых для возникновения жизни.

Метилизоцианат — органическое соединение, которое, как считается, было предшественником более сложных соединений — пептидов и аминокислот, с появлением которых ученые связывают возникновение жизни на Земле. «Наше открытие показывает, что ключевые компоненты, необходимые для жизни, могли появиться на ранних стадиях формирования Солнечной системы», — пояснил соавтор работы, специалист из Лондонского университета королевы Марии Давид Кюнар.

Земля и другие планеты Солнечной системы сформировались из вещества, оставшегося после образования Солнца. Поэтому исследование протозвезд типа Солнца может помочь представить условия в Солнечной системе 4,5 млрд лет назад.