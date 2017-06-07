Белорусская игрушка признана лучшей в Польше

Игрушкой года в Польше стал самосвал, производства фирмы «Полесье».

Как сообщается на официальном сайте «Полесья», самосвал с резиновыми колесами был признан «Игрушкой года-2017» в категории «Игрушки для песка» в Польше. Конкурс проводился сервисом Zabawkowicz.pl.

Оценивали игрушки известные родители со своим детьми, а также эксперты. На их суд были представлены самые интересные новинки на рынке игрушек и продуктов для детей. В финале конкурса члены жюри выбор надо было сделать между 97 игрушками. первое место досталось белорусскому товару.

«Целью конкурса является помощь родителям в выборе наиболее качественных игрушек и предметов для детей. Мы тестируем лучшие на рынке продукты, смотрим, какие игрушки извлекают из детей самую лучшую энергию, возбуждают креативность, развивают, позволяют качественно провести время со взрослыми», - сказала Магдалена Кордашевкая, главный редактор сервиса Zabawkowicz.pl и организатор конкурса.

Победители конкурса на прилавках магазинов будут промаркированы специальным знаком.