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Сбежавшие из машины свиньи парализовали движение на трассе в Японии
08.06.2017 15:26 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн – Sputnik. Японские полицейские были вынуждены перекрыть для движения пять километров автомагистрали в префектуре Осака из-за сбежавших из грузовика свиней, сообщило издание
Инцидент произошел недалеко от города Икэда в префектуре Осака утром 8 июня. Животные сумели выбраться из машины, так как он врезался в ехавший впереди автомобиль и перевернулся.
Японские полицейские были вынуждены перекрыть дорогу для движения на пятикилометровом участке, чтобы поймать сбежавших 19 свиней.
Как пишет издание, в связи с тем что трассы в Японии огорожены высокими барьерами, животные не смогли далеко уйти.
Сообщается, что в аварии травмы получил один из водителей. Сколько времени понадобилось полиции, чтобы словить всех свиней, неизвестно.
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Животные сумели выбраться из машины, так как он врезался в ехавший впереди автомобиль и перевернулся.
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