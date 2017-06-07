Сбежавшие из машины свиньи парализовали движение на трассе в Японии

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Японские полицейские были вынуждены перекрыть для движения пять километров автомагистрали в префектуре Осака из-за сбежавших из грузовика свиней, сообщило издание MiceTimes .

Инцидент произошел недалеко от города Икэда в префектуре Осака утром 8 июня. Животные сумели выбраться из машины, так как он врезался в ехавший впереди автомобиль и перевернулся.

Японские полицейские были вынуждены перекрыть дорогу для движения на пятикилометровом участке, чтобы поймать сбежавших 19 свиней.

Как пишет издание, в связи с тем что трассы в Японии огорожены высокими барьерами, животные не смогли далеко уйти.

Сообщается, что в аварии травмы получил один из водителей. Сколько времени понадобилось полиции, чтобы словить всех свиней, неизвестно.