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Драконы атакуют: в новом сезоне "Игры престолов" подожгли рекордное число актеров
Авторы фэнтезийного сериала «Игра престолов»
«В одной сцене сражения мы подожгли столько каскадеров, сколько еще никто не поджигал», — похвастался продюсер и сценарист проекта Дэвид Бениофф.
По его словам, куратор каскадеров Роули Эрлем «очень сильно желал попасть за это в Книгу рекордов Гиннесса». Тот, в свою очередь, отметил, что на площадке одновременно горят 20 человек, а всего в сцене подожгли 73 артиста. Эрлем добавил, что, по сюжету, людей атакуют дышащие огнем драконы.
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Премьера нового сезона состоится 16 июля на телеканале HBO. Всего в нем будет семь серий.
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Авторы фэнтезийного сериала "Игра престолов" заявили, что во время создания седьмого сезона побили рекорд по числу горящих людей на съемочной площадке.
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