Авторы фэнтезийного сериала «Игра престолов» заявили , что во время создания седьмого сезона побили рекорд по числу горящих людей на съемочной площадке.





«В одной сцене сражения мы подожгли столько каскадеров, сколько еще никто не поджигал», — похвастался продюсер и сценарист проекта Дэвид Бениофф.

По его словам, куратор каскадеров Роули Эрлем «очень сильно желал попасть за это в Книгу рекордов Гиннесса». Тот, в свою очередь, отметил, что на площадке одновременно горят 20 человек, а всего в сцене подожгли 73 артиста. Эрлем добавил, что, по сюжету, людей атакуют дышащие огнем драконы.

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Премьера нового сезона состоится 16 июля на телеканале HBO. Всего в нем будет семь серий.

Ранее был опубликован рейтинг наиболее вероятных смертей седьмого сезона «Игры престолов».

«Игра престолов» выходит на HBO с 2011 года. Седьмая часть станет предпоследней, съемки восьмого сезона начнутся осенью. Литературной основой сериала стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина.