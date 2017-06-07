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Драконы атакуют: в новом сезоне "Игры престолов" подожгли рекордное число актеров

08.06.2017 15:18 — Разное | Tut.by  
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Авторы фэнтезийного сериала «Игра престолов» заявили, что во время создания седьмого сезона побили рекорд по числу горящих людей на съемочной площадке.


«В одной сцене сражения мы подожгли столько каскадеров, сколько еще никто не поджигал», — похвастался продюсер и сценарист проекта Дэвид Бениофф.

По его словам, куратор каскадеров Роули Эрлем «очень сильно желал попасть за это в Книгу рекордов Гиннесса». Тот, в свою очередь, отметил, что на площадке одновременно горят 20 человек, а всего в сцене подожгли 73 артиста. Эрлем добавил, что, по сюжету, людей атакуют дышащие огнем драконы.

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Премьера нового сезона состоится 16 июля на телеканале HBO. Всего в нем будет семь серий.

Ранее был опубликован рейтинг наиболее вероятных смертей седьмого сезона «Игры престолов».

«Игра престолов» выходит на HBO с 2011 года. Седьмая часть станет предпоследней, съемки восьмого сезона начнутся осенью. Литературной основой сериала стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина.

 
 
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Авторы фэнтезийного сериала "Игра престолов" заявили, что во время создания седьмого сезона побили рекорд по числу горящих людей на съемочной площадке.

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