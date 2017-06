Обычно если СМИ и пишут о футбольных фанатах, то в связи с какими-нибудь хулиганскими выходками или даже массовыми беспорядками. Однако история 47-летнего англичанина, болельщика со стажем Роя Лернера совсем другая. Во время террористической атаки в Лондоне он в пабе голыми руками остановил трех вооруженных ножами злоумышленников, что позволило другим посетителям покинуть бар. «Лента.ру» рассказывает о британском герое и его подвиге.



Фото: www.sport.sky.it

С шашкой на танки

В тот вечер, 3 июня, он коротал время в пабе Black&Blue, оказавшемся в эпицентре атаки. Когда вооруженные ножами террористы появились на пороге заведения, фанат «Миллоула» приканчивал пятую пинту пива. Завидев боевиков, выкрикивавших исламистские лозунги, посетители бросились врассыпную. Рой Лернер поступил иначе.

«В тот момент я не думал о своей безопасности, сделал несколько шагов навстречу им и сказал: «Пошли вы, я — «Миллуолл!» Я кричал как идиот. Они кинулись на меня, их было трое. Пока я отбивался, люди смогли убежать. В пабе было немало женщин и детей, многие пришли туда с семьями», — рассказывает отважный болельщик.

Террористы явно не были готовы к столь решительному отпору от безоружного человека. Они нанесли англичанину восемь ножевых ранений, по счастью, не смертельных. В итоге Лернеру удалось обратить их в бегство, причем истекающий кровью болельщик бросился за ними. Террористы выбежали на улицу и были ликвидированы полицейскими.



Фото: Reuters

Лернера с ранениями головы, шеи, груди и рук в критическом состоянии доставили в больницу. Сделали операцию, несколько дней он пролежал в реанимации, сейчас его жизни ничто не угрожает. Его навещают жена и 14-летняя дочь, а также 78-летняя мать, которая не удивилась поступку сына.

«То, что он сделал, меня не удивило. Рою абсолютно все равно, кто ему противостоит, он никого не боится. Думаю, он просто хотел помочь людям», — говорит Филис Лернер.

Фанат стал настоящей знаменитостью, получив в сети прозвище «Лев с Лондонского моста». Врачи обещают выписать его через неделю. Друзья решили поддержать героя, включив традиционный английский юмор. Во время первого визита пострадавшему презентовали журнал с надписью на обложке: «Учимся бегать».

Один из приятелей завел на сайте JustGiving страницу, где все желающие могут пожертвовать деньги на лечение Лернера. Уже собрали почти 40 тысяч фунтов стерлингов. Деньги приходят со всего мира, болельщик голландского «Фейеноорда» отправил 5 фунтов с комментарием: «Следующая пинта пива с меня, дружище».

Разъяренные «львы»

«Миллоул» — весьма средний по британским меркам клуб. Большую часть своей истории лондонская команда путешествует из второго по силе английского дивизиона в третий, а наивысшее достижение «львов» — выход в финал Кубка Англии в 2004 году, где они уступили «Манчестер Юнайтед» (0:3). Но у фанатов этого клуба репутация совершенно безбашенных хулиганов.

«No one likes us, we don’t care» (Нас никто не любит, и нам на это наплевать) — знаменитая кричалка фанатов «львов». Действительно, врагов у болельщиков «Миллоула» предостаточно, главные из них — поклонники лондонского «Вест Хэма». В 70-х и 80-х на улицах и в пабах Лондона не раз происходили стычки непримиримых противников.



Фото из личного архива

Яркий эпизод в летописи английского фанатского беспредела — выезд в Лутон в 1985 году на матч против местной команды. Там лондонцы устроили одно из самых массовых побоищ в истории английского футбола. По дороге к стадиону гости громили все любимые пабы фанатов «Лутона», а также припаркованные машины местных жителей. Беспорядки продолжились и во время матча, а после финального свистка фанаты обоих клубов сошлись в рукопашной прямо на поле. Принимал ли участие в тех потасовках Лернер, неизвестно. Ему тогда было 15 лет, так что все возможно.

47-летний фанат своим поступком прославил «Миллоул» на весь мир. Как знать, может быть, теперь клуб со 132-летней историей заинтересует какого-нибудь инвестора?

В сети уже появилась петиция с призывом наградить Лернера Георгиевским крестом — высшей гражданской наградой Великобритании. Интересно, как отреагируют на это местные власти, известные нетерпимостью к футбольным фанатам.

Вечером 3 июня террористы на фургоне наехали на толпу людей возле Лондонского моста. Затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и бросились с ножами на пешеходов. По последним данным, погибли семь человек, 48 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство». Позже в Темзе было найдено тело мужчины, предположительно француза. Правоохранители предполагают, что он мог стать восьмой жертвой теракта.