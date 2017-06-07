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Кредит РФ в $ 700 млн Беларусь может получить уже в этом месяце

08.06.2017 15:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Средства российского кредита, договоренность о выделении которого была достигнута на встрече президентов Беларуси и России в апреле текущего года, могут поступить в Беларусь до конца июня, заявил посол РФ в Беларуси Александр Суриков в эксклюзивном интервью Sputnik.

Договоренность о предоставлении Беларуси российского государственного кредита была достигнута 3 апреля на встрече президентов Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге. По данным белорусской стороны, сумма кредита составит 700 миллионов долларов. Посол Российской Федерации в Беларуси пояснил информацию о предоставлении кредита. 

Кредит РФ в $ 700 млн Беларусь может получить уже в этом месяце
© Sputnik / Сергей Пушкин.
Суриков о Минских соглашениях, визовом вопросе и истерии вокруг учений

"Речь изначально шла об этом. Беларусь должна в этом году по евразийскому и госкредиту России выплатить порядка 700 миллионов долларов за обслуживание — проценты по этим кредитам и возвращении части кредита. Шел разговор о реструктуризации этой задолженности", — сказал Суриков.

По словам дипломата, на встрече глав государств была достигнута договоренность о предоставлении кредитных ресурсов, которые пойдут на рефинансирование Беларусью своих обязательств по внешним долгам.

"В Санкт-Петербурге было принято достаточно разумное решение. Зачем же реструктуризировать? Давайте мы лучше выделим российский межгосударственный кредит, и вы его направите на обслуживание госдолга в 2017 году. Там разные суммы обсуждались, но реальные затраты Беларуси на обслуживание этих видов долгов — это 700 миллионов", — сказал Суриков.

Решение об этом госкредите было принято, Министерство финансов Российской Федерации относится к этому положительно, уточнил дипломат.

"Я знаю, что кредит находится в оформлении, и думаю, что в первом полугодии, скорее всего, оформление закончится и кредит поступит в распоряжение Беларуси", — заявил Суриков в эксклюзивном интервью Sputnik.

Дипломат пояснил, что таким образом Беларусь сможет реструктуризовать свою задолженность по платежам в адрес Евразийского фонда стабилизации и развития и ранее выданному российскому кредиту.

Фрагмент эксклюзивного интервью посла РФ в Беларуси Александра Сурикова слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Российский кредит в 700 миллионов долларов пойдет на рефинансирование Беларусью обязательств по внешним долгам ― ранее выданному госкредиту и платежам в адрес...

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