Кредит РФ в $ 700 млн Беларусь может получить уже в этом месяце

Суриков: кредит в $ 700 млн Беларусь может получить уже в этом месяце /

Средства российского кредита, договоренность о выделении которого была достигнута на встрече президентов Беларуси и России в апреле текущего года, могут поступить в Беларусь до конца июня, заявил посол РФ в Беларуси Александр Суриков в эксклюзивном интервью Sputnik.

Договоренность о предоставлении Беларуси российского государственного кредита была достигнута 3 апреля на встрече президентов Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге. По данным белорусской стороны, сумма кредита составит 700 миллионов долларов. Посол Российской Федерации в Беларуси пояснил информацию о предоставлении кредита.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Суриков о Минских соглашениях, визовом вопросе и истерии вокруг учений

"Речь изначально шла об этом. Беларусь должна в этом году по евразийскому и госкредиту России выплатить порядка 700 миллионов долларов за обслуживание — проценты по этим кредитам и возвращении части кредита. Шел разговор о реструктуризации этой задолженности", — сказал Суриков.

По словам дипломата, на встрече глав государств была достигнута договоренность о предоставлении кредитных ресурсов, которые пойдут на рефинансирование Беларусью своих обязательств по внешним долгам .

"В Санкт-Петербурге было принято достаточно разумное решение. Зачем же реструктуризировать? Давайте мы лучше выделим российский межгосударственный кредит, и вы его направите на обслуживание госдолга в 2017 году. Там разные суммы обсуждались, но реальные затраты Беларуси на обслуживание этих видов долгов — это 700 миллионов", — сказал Суриков.

Решение об этом госкредите было принято, Министерство финансов Российской Федерации относится к этому положительно, уточнил дипломат.

"Я знаю, что кредит находится в оформлении, и думаю, что в первом полугодии, скорее всего, оформление закончится и кредит поступит в распоряжение Беларуси", — заявил Суриков в эксклюзивном интервью Sputnik.

Дипломат пояснил, что таким образом Беларусь сможет реструктуризовать свою задолженность по платежам в адрес Евразийского фонда стабилизации и развития и ранее выданному российскому кредиту.

Фрагмент эксклюзивного интервью посла РФ в Беларуси Александра Сурикова слушайте на радио Sputnik Беларусь.