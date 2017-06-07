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В Минске парень угнал мотоцикл, его друзья попытались увести асфальтоукладчик и "Запорожец"

08.06.2017 16:10 — Разное | Tut.by  
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В Минске милиционеры задержали парня, который подозревается в угоне мотоцикла. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Вечером 6 мая бывшие сослуживцы решили собраться после недавней демобилизации. Выпив некоторое количество алкоголя, одна часть собравшихся поехала домой, другая — продолжила праздник. По пути в магазин один из парней заметил на обочине дороги мотоцикл и решил на нем прокатиться. Не заводя транспортное средство, молодой человек оттолкнулся ногами и поехал вперед, однако не справился с управлением и упал. После этого он оставил мотоцикл и пошел дальше.

Подойдя к магазину, уже другой молодой человек из компании решил прокатился на асфальтоукладчике, который стоял неподалеку. Но, подергав за всевозможные рычаги, парень так и не сдвинул машину с места. Позже внимание молодых людей привлек «Запорожец», который по воле случая был открыт. Компания сослуживцев попыталась завести машину, но у них ничего не получилось.

В отношении 20-летнего безработного минчанина, угнавшего мотоцикл, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 (Угон транспортного средства) УК Республики Беларусь. Санкция данной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет. По остальным фактам проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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