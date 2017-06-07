|
Взрыв у посольства США в Киеве: кадры работы полиции на месте инцидента
08.06.2017 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь
На кадрах, снятых на месте инцидента, видно, как правоохранители изучают место взрыва, берут пробы на экспертизу.
По факту взрыва Нацполиция Украины возбудила уголовное дело по статье "теракт", однако само диппредставительство не увидело в ночном инциденты следы терроризма, об этом говорится в сообщении посольства в
"Никто из персонала не пострадал. Посольство работает в обычном режиме. В настоящее время, мы не считаем этот инцидент террористическим актом, — отметило диппредставительство.
В американской дипмиссии отметили, что сотрудники посольств сотрудничают с местной полицией в расследовании обстоятельств происшествия. Полиция Киева уже переквалифицировала событие как злостное хулиганство.
В свою очередь МИД Украины выступило за скорейшее расследование инцидента и строгое наказание виновных.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На территории посольства США в Киеве в ночь на четверг прогремел взрыв. Смотрите на видео работу следствия на месте происшествия.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии