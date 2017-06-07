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Взрыв у посольства США в Киеве: кадры работы полиции на месте инцидента

08.06.2017 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На кадрах, снятых на месте инцидента, видно, как правоохранители изучают место взрыва, берут пробы на экспертизу.

Взрыв у посольства США в Киеве: кадры работы полиции на месте инцидента
© Фото: TVi
У американского посольства в Киеве прогремел взрыв

По факту взрыва Нацполиция Украины возбудила уголовное дело по статье "теракт", однако само диппредставительство не увидело в ночном инциденты следы терроризма, об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

"Никто из персонала не пострадал. Посольство работает в обычном режиме. В настоящее время, мы не считаем этот инцидент террористическим актом, — отметило диппредставительство.

В американской дипмиссии отметили, что сотрудники посольств сотрудничают с местной полицией в расследовании обстоятельств происшествия. Полиция Киева уже переквалифицировала событие как злостное хулиганство.

В свою очередь МИД Украины выступило за скорейшее расследование инцидента и строгое наказание виновных.

 
 
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На территории посольства США в Киеве в ночь на четверг прогремел взрыв. Смотрите на видео работу следствия на месте происшествия.

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