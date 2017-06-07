Не так давно на норвежском телевидении с успехом прошел сериал "Оккупированные" — по его сюжету Норвегию занимают российские войска. Создателем "Оккупированных" стал норвежский писатель и музыкант Ю. Несбё.



© AFP/ JOHN THYS Посол Литвы вызван в МИД Беларуси в связи с высказыванием Грибаускайте

В этом есть нечто экзистенциальное, правда? Патологический страх, что большой русский медведь слопает маленькую страну. И это при том, что Норвегия получила независимость действительно недавно, по историческим меркам — только в 1905 году. Правда боролась она за независимость — вот незадача — не с Россией, а со Швецией. Но эта фобия касается не только Норвегии. Она весьма развита в Прибалтике. Именно там, как мантру, повторяют: "Россия хочет нас завоевать".

Вот на днях и президент Литвы Даля Грибаускайте заявила: Россия является главной угрозой для Польши и стран Балтии. Хотя правильнее, на самом деле, было бы сказать: угроза для первого милитаристского кольца США. Впрочем, косвенно Грибаускайте это признала: "Мы, Литва и Эстония, находимся на передней линии российских атак".

Прекрасно, но не вы ли создали эту линию? Не вы ли пустили в суверенную страну иностранных военных? Не вы ли подвергли угрозе собственных граждан? И сделали это сознательно, в угоду иностранным ревизорам. Наконец, не вы ли предоставляете землю своего народа под военные учения чужих армий?

Формальным поводом для заявлений Грибаускайте стали российско-белорусские учения "Запад-2017". И уж сколько раз твердили миру об их открытости для наблюдателей — вот и глава внешнеполитического ведомства РБ Владимир Макей вновь подчеркнул это — но хотят не верить. Да и зачем? Если можно повторять излюбленную мантру о российской угрозе. Теперь, видимо, к ней добавилась и белорусская.



© Sputnik / Виктор Толочко Макей: ВС России после учений "Запад-2017" покинут территорию Беларуси

МИД Беларуси уже попросил литовского посла объясниться. В частности, в заявлении сказано: "Особо было отмечено, что использованная президентом Литвы лексика, включая слова "агрессивные игры", является оскорблением для нашей страны, ведущей миролюбивую политику, вносящей реальный и общепризнанный вклад в дело укрепления безопасности нашего региона". Запомните эти слова.

А теперь сравните со словами самой госпожи Грибаускайте: "Российская угроза настоятельно требует изменения географической дислокации НАТО в Европе, которое обеспечит постоянное присутствие контингента альянса и тяжелой военной техники на восточном фланге". Фактически это значит: подгоняйте ракеты к границе России и Беларуси, а дальше видно будет. Так кто там говорит об угрозах?

Трагедия прибалтийских стран, на мой взгляд, заключается в том, что большую часть XX века они боролись за независимость от СССР, но когда добились ее, то попали в другую кабалу — западную.

Меж тем мне представляется, что прибалтам нужны не люди, которые беспрерывно талдычат о российской угрозе и ездят на поклон к западным партнерам, а реальные национальные лидеры, в первую очередь отстаивающие фактические интересы страны и народа. Не Германии, не США, а Литвы, Эстонии, Латвии. Потому что сейчас термин "оккупированные" отчасти подходит к этим странам.

А вот Беларусь в своей внешнеполитической деятельности отстаивает собственные интересы, но при этом ведет себя открыто и конструктивно. Это не попытка навязывать свою позицию или, наоборот, слепо принимать чужую, но поиск диалога. И вот благодаря этому Беларусь, которую, скажем так, недоброжелатели и провокаторы старались представить изгоем, является несомненной частью Европы и в то же время не теряет восточного дружеского партнерства.

Экспорт белорусских товаров в Европу и Россию примерно равен и отличается на несколько процентов. В 2017 году Беларусь будет председательствовать в Центрально-Европейской инициативе. В июле в Минске опять же впервые пройдет сессия ПА ОБСЕ. За 2016 год состоялось 65 визитов Лукашенко в другие страны. Беларусь дипломатически представлена в 116 из 177 государств.

Я привожу данные цифры не статистики ради, а для того, чтобы продемонстрировать — это и есть, на деле, многовекторная политика.

Все те же недобро настроенные персонажи стараются представить любые трудности Беларуси в отношениях с Западом или Россией как нечто критическое, непреодолимое. Но нет — это лишь неизбежные особенности любого диалога, где две стороны имеют свое мнение.

Я ни в коем разе не идеализирую — да, в Беларуси есть проблемы, будем реалистами, — но важно, что страна последовательно отстаивает свои интересы, а не идет, что называется, на поводу более крупных партнеров.

И это качество, которое вызывает уважение. Потому что вассалы и коллаборационисты хуже и опаснее скрытых оппонентов, вроде бы готовых к диалогу. Ветер перемен таких слишком непредсказуем, в нем чувствуется гнилостный запах старых предательств. С такими не за стол переговоров садятся, а так — депешами отдают приказы.

Может, Ю. Несбё или кому еще тоже снять сериал об этом? Столь же ладно скроенный, но более реалистичный — основанный на исторической правде борьбы Норвегии за независимость.