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ЕС расширил санкции против КНДР
08.06.2017 16:16 — Разное | Ежедневник
Санкции против КНДР расширяются в связи с продолжающимися ракетными пусками.
Евросоюз расширил санкции против КНДР, добавив в черный список 14 человек и 4 организации, сообщает
«Совет добавил 14 человек и 4 организации в список лиц, против которых действует заморозка активов и ограничение передвижения в соответствии со списками в тексте резолюции 2356 Совета Безопасности ООН», - говорится в заявлении Совета ЕС. Теперь в санкционном списке против КНДР значатся 53 физических и 46 юридических лиц, упомянутых в резолюциях ООН.
Кроме того, Евросоюз в одностороннем порядке включил в список 41 человека и 7 юридических лиц. Совет безопасности ООН 2 июня единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками.
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Санкции против КНДР расширяются в связи с продолжающимися ракетными пусками.
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