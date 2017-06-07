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Зиновский: предприятия малого бизнеса нужно организовывать на пустующих площадях

08.06.2017 15:59 — Разное | Ежедневник  
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Зиновский: предприятия малого бизнеса нужно организовывать на пустующих площадях

БЕЛТА

Более 1 миллиона квадратных метров площадей сегодня в стране не задействовано, их нужно передавать в пользование, пока помещения не развалились.

Пустующие площади былых промышленных гигантов надо активно использовать для организации предприятий малого бизнеса. Об этом заявил журналистам министр экономики Владимир Зиновский, который сегодня провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса Оршанского района и посетил здесь несколько предприятий, передает БЕЛТА.

По словам министра, пустующие площади надо активнее передавать бизнесменам, которые намерены создавать новые производства. «Более 1 млн кв.м площадей сегодня в стране не задействовано. Почему мы их боимся передавать? Все необходимые решения глава государства принял, а мы на местах почему-то думаем, сомневаемся. А решения надо принимать быстро. Пока мы так думаем, помещения разваливаются. И что дальше?» - сказал Владимир Зиновский.

Тема вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых площадей былых промышленных гигантов СССР возникла во время посещения многопрофильного предприятия ООО «Монолит ПДМ» в поселке Ореховск (предприятие создано на площадях ОАО «Лантан»). Сейчас здесь работает швейный цех и производство по переработке-выделении лома и отходов, содержащих драгоценные металлы (обработка драгметаллов).

 
 
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Более 1 миллиона квадратных метров площадей сегодня в стране не задействовано, их нужно передавать в пользование, пока помещения не развалились.

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