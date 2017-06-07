В Минске показали мобильный музей-подводную лодку

Мобильный музей-лаборатория «Открытый океан» начнет работу уже в следующем месяце. Сегодня прицеп совершил свой первый выезд из ангара Минского завода гражданской авиации №407.



Фото: «Открытый океан»

Музей организовали в военном изотермическом прицепе, который купили специально для этого. 12-метровый прицеп стилизовали под подводную лодку Карла Шильдера.

В мобильный музей переедут жители Центра океанографии «Открытый океан». В небольшом пространстве создадут пять базовых точек, которые будут привязаны к пяти океанам (включая Антарктиду и Южный океан).

Внутри можно будет увидеть около 100 видов морских и пресноводных обитателей. Среди них — краб-предсказатель Петрович , акуленок Балтика и ядовитый осьминог Лео .



Фото: «Открытый океан»



За рулем музея проехал Юрий Ребковец, первый заместитель главы администрации Октябрьского района Минска. Фото: «Открытый океан»

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Внутри будут работать четыре робота: метеоролог, энергетик, экскурсовод и океанограф. В экскурсиях будут использовать 3D-очки и акустику с имитацией звуков китов, касаток и подводных лодок.

Также в прицепе разместятся портативная станция для связи с полярниками и биологическая учебная лаборатория с микроскопами и научными приборами. Отдельный блок экспозиции посвящен сохранению ресурсов Мирового океана и создан при поддержке ПРООН.

До 30 июня площадка будет работать в режиме учебной верфи, в ней будут завершать установку экспонатов. Посетить музей можно будет 3 июля, когда он остановится рядом с горнолыжным комплексом «Солнечная долина». Стоимость входного билета составит 4 рубля.