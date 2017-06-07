Торжественная церемония открытия кинофестиваля "Кинотавр-2107" состоялась в Зимнем театре в Сочи 8 июня. По красной дорожке фестиваля прошли актеры Юлия Пересильд, Виктория Толстоганова, Светлана Ходченкова, Евгений Миронов, Павел Деревянко, Елизавета Боярская, Екатерина Шпица, Дмитрий Дюжев, режиссеры Владимир Хотиненко, Павел Чухрай, Карен Шахназаров и другие.

Представительницы прекрасного пола были в изысканных нарядах. А эпатажный шоумен Александр Ревва появился на открытии кинофестиваля в женском образе — в платье и на шпильках, чем вызвал бурю эмоций у собравшихся на Театральной площади зрителей.