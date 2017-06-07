|
"Кинотавр-2017": красная дорожка российских звезд
08.06.2017 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Торжественная церемония
Представительницы прекрасного пола были в изысканных нарядах. А эпатажный шоумен Александр Ревва появился на открытии кинофестиваля в женском образе — в платье и на шпильках, чем вызвал бурю эмоций у собравшихся на Театральной площади зрителей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конкурсную программу нынешнего кинофестиваля вошли 14 фильмов, оценивать которые будет жюри во главе с народным артистом РФ Евгением Мироновым.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии