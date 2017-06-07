Финансовую стабильность Беларуси в 2016 году обеспечили сплоченная работа Нацбанка и правительства





Финансовый сектор страны сохраняет устойчивость по отношению к наиболее значимым рискам, ключевые показатели финансовой стабильности находятся в приемлемых диапазонах.

Национальный банк опубликовал сегодня десятое ежегодное аналитическое обозрение "Финансовая стабильность в Республике Беларусь в 2016 году", сообщает БЕЛТА .

«Несмотря на сложные макроэкономические условия, совместные действия Национального банка и правительства позволили обеспечить финансовую стабильность в Беларуси в 2016 году. Финансовый сектор страны сохраняет устойчивость по отношению к наиболее значимым рискам, ключевые показатели финансовой стабильности находятся в приемлемых диапазонах», - говорится на сайте регулятора.

В 2016 году банками соблюдены основные нормативы безопасного функционирования. Сохранена положительная динамика абсолютных показателей развития страхового рынка. Динамично развивался сегмент лизинговых организаций. Обеспечено стабильное и бесперебойное функционирование платежной системы страны. Ситуация на внутреннем валютном рынке улучшилась по сравнению с предыдущим годом, что характеризовалось превышением предложения иностранной валюты над спросом на нее. Увеличилась доля долгосрочных безотзывных вкладов, в том числе в национальной валюте, снизился объем депозитов в иностранной валюте.

С учетом замедления деловой активности в реальном секторе экономики в 2016 году наиболее существенным для банков по размеру потенциальных убытков оставался кредитный риск. Его частичная реализация была в значительной степени обусловлена сочетанием внешнеэкономических шоков и низкой эффективности деятельности государственных предприятий. Угрозу финансовой стабильности также создавал значимый уровень долларизации экономики и внешнего долга.

«В течение 2016 года был принят ряд решений, направленных на повышение финансовой устойчивости крупнейших кредитополучателей. В целях обеспечения стабильного функционирования банковского сектора, выработки эффективных мер для освобождения банков от проблемных активов организована работа по формированию рынка проблемных активов в Беларуси. Также в прошлом году был предпринят ряд шагов в части повышения эффективности управления государственными предприятиями: продолжилось поэтапное сокращение директивного кредитования государственных предприятий; произошла частичная замена целевых валовых показателей для государственных предприятий на показатели эффективности и рентабельности; заложены первичные основы для повышения эффективности мониторинга работы государственных предприятий и анализа рисков», - отмечается на сайте Нацбанка.