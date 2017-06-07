Гончаренко о словах Уткина: Я тренирую, кто-то берет интервью, кто-то комментирует, кто-то врет

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что старается не обращать внимания на критику и она его не задевает.



Виктор Гончаренко и Виктор Онопко. Фото: pfc-cska.com

— Вас почему-то постоянно пытается укусить комментатор Василий Уткин. Задела его фраза: «Приобретя Васина, ЦСКА опустился до уровня «Уфы»?

— Вообще ни на какие реплики стараюсь не реагировать. Как только ты начинаешь отвлекаться на критику, то теряешь какие-то нюансы в своей работе. Я тренирую, вы берете интервью. Кто-то комментирует, кто-то врет. Пусть каждый занимается своим делом.

— Неужели критика никогда не задевает?

— После нулевой ничьей с «Зенитом» многие говорили, что с этим тренером ЦСКА далеко не уедет. Верите или нет, вообще никак не трогали эти мнения. У меня ровное состояние. Ты должен быть только сосредоточен на своей команде — для того, чтобы понимать, куда мы идем.