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Гончаренко о словах Уткина: Я тренирую, кто-то берет интервью, кто-то комментирует, кто-то врет
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что старается не обращать внимания на критику и она его не задевает.
— Вас почему-то постоянно пытается укусить комментатор Василий Уткин. Задела его фраза: «Приобретя Васина, ЦСКА опустился до уровня «Уфы»?
— Вообще ни на какие реплики стараюсь не реагировать. Как только ты начинаешь отвлекаться на критику, то теряешь какие-то нюансы в своей работе. Я тренирую, вы берете интервью. Кто-то комментирует, кто-то врет. Пусть каждый занимается своим делом.
— Неужели критика никогда не задевает?
— После нулевой ничьей с «Зенитом» многие говорили, что с этим тренером ЦСКА далеко не уедет. Верите или нет, вообще никак не трогали эти мнения. У меня ровное состояние. Ты должен быть только сосредоточен на своей команде — для того, чтобы понимать, куда мы идем.
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что старается не обращать внимания на критику и она его не задевает.
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