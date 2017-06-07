Больше месяца назад белорусская фирма для собственных нужд купила на заводе трактор «Беларус». Но использовать новую технику предприятие не может: Главгостехнадзор не ставит трактор на учет — нет паспорта самоходной машины (ПСМ). Производитель паспорт не выдает.





История одного трактора

— Трактор купили за 36 тысяч белорусских рублей в ТД «Беларусь», — рассказывает владелец минской фирмы Дмитрий. Мужчина не захотел указывать название своей фирмы. — Трактор нам отгрузили в начале мая. После его получения мы пришли в Главгостехнадзор Минсельхозпрода, чтобы поставить трактор на учет, а потом получить номера, но нам сказали, что для этого нужен паспорт самоходной машины. Почему-то продавец его не выдал.

Покупатель обратился к продавцу с просьбой выдать недостающий документ. Но на предприятии сообщили, что ПСМ на трактора выпуска 2016−2017 года выпуска, которые предполагается использовать в Беларуси, пока не выдаются.

— Нам пояснили, что паспорта на трактора производитель выдает только, если те идут на экспорт. Что делать тем, кто купил машины для использования на родине — неизвестно. Так же не совсем понятно, как действовать, если трактор, например, попросит в аренду другая фирма или СПК — как его доставить из точки, А в точку В — ведь по дорогам общего пользования трактор ехать не может.

Дмитрий не остановился на этом и отправил письма с просьбой разъяснить, как ему действовать дальше и, самое главное — как пользоваться трактором, на Минский тракторный завод, Министерство промышленности и Минсельхозпрод.

Однако ответ от производителя трактора Дмитрий не получил до сих пор — на письменное обращение МТЗ не отвечает уже более месяца. В ведомствах подсказать, как решить этот вопрос, тоже не могут.

— Наш трактор сейчас стоит на стоянке, использовать его мы не можем, так как он не поставлен на учет. А если будем использовать — можем получить штраф. Знаем, что в аналогичной нашей ситуации оказались и другие предприятия, которые купили трактора для использования в Беларуси. Как найти выход из этого положения — мы не знаем, — растерян предприниматель.

А что чиновники

За разъяснениями AUTO.TUT.BY обратился в Минсельхозпрод и Минпром.

— Действительно, с 1 января 2016 года мы не имеем права регистрировать трактора без ПСМ, который должен выдавать изготовитель — МТЗ. Производитель не дает полный комплект документов на тракторы, — сказали в Главгостехнадзоре Минсельхозпрода. — Используемый ранее для регистрации трактора документ — паспорт транспортного средства (ПТС) для этого не подходит.

Там же пояснили, что причина тому — требование Решения коллегии ЕЭК № 100 , принятое в 2015 году. Этим решением утверждена единая форма ПСМ, в документе отмечено, что с 1 января 2016 года производитель должен оформлять паспорта на все тракторы. Постановка на учет трактора возможна только с наличием этого документа.

— Уже прошло более полутора лет с момента принятия этого решения, а ПСМ на трактора, которые покупают для работы у нас в стране, МТЗ до сих пор не выдает. Мы больше месяца назад написали письма заводу-изготовителю, сообщили вице-премьеру Семашко, что не будем регистрировать без этих документов. Минпром должен был до 31 мая 2017 года дать ответ, но нам еще он не пришел.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В запросе, отправленном в Министерство промышленности Беларуси, AUTO.TUT.BY интересовался, как использовать по назначению трактора 2016−2017 годов выпуска без регистрации; почему МТЗ до сих пор не выдает ПСМ и когда начнет их выдавать? Ответ в редакцию пришел, однако ни на один из поставленных вопросов в ведомстве не ответили.

«Для государственной регистрации самоходных машин необходимо предоставлять документ завода-изготовителя (ОАО „МТЗ“ предоставляет технический паспорт), подтверждающий производство машины. В соответствии с действующим законодательством и нормативными актами регистрация должна осуществляться», — сообщила пресс-служба ведомства в письме.

Также мы узнали, что Минпром дал поручение ОАО «МТЗ» выдавать паспорта самоходной машины при поставках тракторов на территории Беларуси.

До сих пор открытыми остаются вопросы: как предприятия могут эксплуатировать незарегистрированные в Беларуси тракторы, как найти выход из ситуации, когда МТЗ решит проблему и начнет выдавать ПСМ?

На момент публикации AUTO.TUT.BY стало известно, что из Совмина в адрес министра промышленности Виталия Вовка направлено поручение, подписанное вице-премьером Владимиром Семашко. Виталия Вовка просят проинформировать, почему не выполняется решение № 100 ЕЭК. Кроме этого, ведомство обязано наладить выдачу паспортов самоходных машин.

Комментарий юриста

— Действующим законодательством Республики Беларусь предусмотрена обязанность продавца одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законодательством или договором (п. 2 ст.426 Гражданского кодекса). В настоящее время ПСМ — это документ, предоставление которого покупателю предусмотрена в законодательстве, — сказала юристконсульт ООО «ТутБайМедиа» Наталья Рудницкая.

Ответственность за неисполнение обязанности передать принадлежности и документы, относящиеся к товару, предусмотрена ст. 434 Гражданского кодекса, в соответствии с которой, «Если продавец не передает или отказывается передать покупателю относящиеся к товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с законодательством или договором купли-продажи, покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи. В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к товару, не переданы продавцом в указанный срок, покупатель вправе отказаться от товара, если иное не предусмотрено договором».

Покупателю следует обратиться к продавцу с письменным требованием о передаче недостающей документации на приобретенным им товар.