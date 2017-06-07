ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Актера, репетировавшего в поезде во Франции, приняли за террориста

08.06.2017 17:14 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Актера, репетировавшего в поезде во Франции, приняли за террориста

Когда контролер скоростного поезда TGV, ехавшего из Марселя в Париж, услышал раздающиеся из туалета английские слова «gun» и «weapon» («пистолет» и «оружие»), он подумал о худшем.

Это случилось в среду, на следующий день после нападения на полицейский патруль на площади перед собором Парижской Богоматери, которое совершил выходец из Алжира. Благодаря бдительности контролера предполагаемый злоумышленник, находившийся в туалете, был снят с поезда и подвергнут допросу, сообщает русская служба ВВС.

После допроса полиция его отпустила. Как выяснилось, это был 35-летний комедийный актер одного из парижских театров, который репетировал свою роль, закрывшись в туалете.

Какую именно пьесу репетировал актер, не уточняется. По данным свидетелей, он говорил то на английском, то на голландском. Как пояснили в полиции, актер не хотел беспокоить едущих первым классом попутчиков, и поэтому отправился в туалет, чтобы у него была возможность порепетировать, никому не мешая.

В компании SNCF, управляющей сетью скоростных поездов TGV, отметили, что бригада поезда, учитывая высокий уровень террористической угрозы в Европе, хотела принять максимум мер, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

Заподозрив неладное, контролер сообщил о подозрительном пассажире руководству поезда, которое, в свою очередь, связалось с местной полицией. Поезд сделал незапланированную остановку в городе Валанс, куда на вокзал к моменту прибытия поезда приехала жандармерия.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда контролер скоростного поезда TGV, ехавшего из Марселя в Париж, услышал раздающиеся из туалета английские слова «gun» и «weapon» («пистолет» и «оружие»), он подумал...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Фирма купила трактор и не может поставить его на учет: "Завод не выдает паспорт на машину"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика