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Таинственный выпускник MIT пожертвовал вузу 140 миллионов долларов

08.06.2017 16:56 — Разное | Ежедневник  
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Таинственный выпускник MIT пожертвовал вузу 140 миллионов долларов

ВУЗ может направить «инвестицию» на лечение болезни Альцгеймера и исследование антиматерии

Выпускник Массачусетского технологического института (MIT), пожелавший не раскрывать свое имя, пожертвовал вузу 140 млн долларов, передает Forbes со ссылкой на пресс-службу MIT. Обычно в таких случаях благотворитель говорит, на что именно должны пойти средства. В этот же раз выпускник указал, что деньги могут пойти на исследования в определенной области или развитие конкретного подразделения.

В таком случае высшее учебное заведение имеет право направить пожертвование по своему усмотрению, в том числе вложить их в высокорискованные активы. К ним относятся исследования на ранней стадии, которые инвестиционные фонды обычно неохотно финансируют.

В высшем учебном заведении уже представили несколько вариантов для инвестиций: лечение болезни Альцгеймера и исследование антиматерии.

 
 
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ВУЗ может направить «инвестицию» на лечение болезни Альцгеймера и исследование антиматерии

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