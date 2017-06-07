Таинственный выпускник MIT пожертвовал вузу 140 миллионов долларов





ВУЗ может направить «инвестицию» на лечение болезни Альцгеймера и исследование антиматерии

Выпускник Массачусетского технологического института (MIT), пожелавший не раскрывать свое имя, пожертвовал вузу 140 млн долларов, передает Forbes со ссылкой на пресс-службу MIT. Обычно в таких случаях благотворитель говорит, на что именно должны пойти средства. В этот же раз выпускник указал, что деньги могут пойти на исследования в определенной области или развитие конкретного подразделения.

В таком случае высшее учебное заведение имеет право направить пожертвование по своему усмотрению, в том числе вложить их в высокорискованные активы. К ним относятся исследования на ранней стадии, которые инвестиционные фонды обычно неохотно финансируют.

В высшем учебном заведении уже представили несколько вариантов для инвестиций: лечение болезни Альцгеймера и исследование антиматерии.