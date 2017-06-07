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Таинственный выпускник MIT пожертвовал вузу 140 миллионов долларов
08.06.2017 16:56 — Разное | Ежедневник
ВУЗ может направить «инвестицию» на лечение болезни Альцгеймера и исследование антиматерии
Выпускник Массачусетского технологического института (MIT), пожелавший не раскрывать свое имя, пожертвовал вузу 140 млн долларов, передает
В таком случае высшее учебное заведение имеет право направить пожертвование по своему усмотрению, в том числе вложить их в высокорискованные активы. К ним относятся исследования на ранней стадии, которые инвестиционные фонды обычно неохотно финансируют.
В высшем учебном заведении уже представили несколько вариантов для инвестиций: лечение болезни Альцгеймера и исследование антиматерии.
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ВУЗ может направить «инвестицию» на лечение болезни Альцгеймера и исследование антиматерии
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