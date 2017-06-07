Как в Гродно водители мусоровозов соревновались в фигурном вождении

В Гродно свои навыки демонстрировали водители мусоровозов и самосвалов. В областном центре прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей ЖКХ. Всего в конкурсе приняло участие 25 человек из Гродно и всех районных центров области.





Такой конкурс профессионального мастерства проходит в областном центре во второй раз, а лучшего водителя мусоровоза выбирают впервые.

Среди заданий — заехать на эстакаду, фигурное вождение, стоянка, для мусоровозов — дополнительно подъем и боковая загрузка контейнеров.

Во время конкурса на автодроме было немноголюдно — водители с волнением ждали начала соревнований, а когда первые участники уже «отстрелялись» обсуждали эстакаду и фигурное вождение коллег.

— Крутые же пацаны! — говорили рабочие, наблюдая за маневрами большегрузов на площадке.

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Помимо практической части, конкурсанты должны были ответить на вопросы, касающиеся ПДД. Кто-то с легкость справился с этим заданием, а кто-то из водителей «запорол» несколько ответов. Тем не менее, каждый участник получил поощрительный приз, а победителям вручили памятные часы, дипломы и ценные подарки.

Лучшим водителем мусоровоза стал Дмитрий Вербель из Берестовицкого РУП ЖКХ. Среди водителей грузовых автомобилей первое место у Дмитрия Конона из ГУКПП «Гродноводоканал». К слову, он продемонстрировал лучшие знания ПДД. Самое виртуозное владение спецавтомобилем показал водитель Свислочского РУП ЖКХ Сергей Трофимик.





































Специальные подарки были вручены самому молодому участнику конкурса и самому «безаварийному водителю», не допустившему ни одного нарушения ПДД за все время своего водительского стажа.