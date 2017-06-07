﻿ Как в Гродно водители мусоровозов соревновались в фигурном вождении. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как в Гродно водители мусоровозов соревновались в фигурном вождении

08.06.2017 17:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Гродно свои навыки демонстрировали водители мусоровозов и самосвалов. В областном центре прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей ЖКХ. Всего в конкурсе приняло участие 25 человек из Гродно и всех районных центров области.


Такой конкурс профессионального мастерства проходит в областном центре во второй раз, а лучшего водителя мусоровоза выбирают впервые.

Среди заданий — заехать на эстакаду, фигурное вождение, стоянка, для мусоровозов — дополнительно подъем и боковая загрузка контейнеров.

Во время конкурса на автодроме было немноголюдно — водители с волнением ждали начала соревнований, а когда первые участники уже «отстрелялись» обсуждали эстакаду и фигурное вождение коллег.

— Крутые же пацаны! — говорили рабочие, наблюдая за маневрами большегрузов на площадке.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

Помимо практической части, конкурсанты должны были ответить на вопросы, касающиеся ПДД. Кто-то с легкость справился с этим заданием, а кто-то из водителей «запорол» несколько ответов. Тем не менее, каждый участник получил поощрительный приз, а победителям вручили памятные часы, дипломы и ценные подарки.

Лучшим водителем мусоровоза стал Дмитрий Вербель из Берестовицкого РУП ЖКХ. Среди водителей грузовых автомобилей первое место у Дмитрия Конона из ГУКПП «Гродноводоканал». К слову, он продемонстрировал лучшие знания ПДД. Самое виртуозное владение спецавтомобилем показал водитель Свислочского РУП ЖКХ Сергей Трофимик.










Специальные подарки были вручены самому молодому участнику конкурса и самому «безаварийному водителю», не допустившему ни одного нарушения ПДД за все время своего водительского стажа.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно свое навыки демонстрировали водители мусоровозов и самосвалов. В областном центре прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей ЖКХ....

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Актера, репетировавшего в поезде во Франции, приняли за террориста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика