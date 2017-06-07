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Объем прямых инвестиций из ЕС в Азербайджан составил 7 миллиардов евро

08.06.2017 17:56 — Разное | Ежедневник  
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Объем прямых инвестиций из ЕС в Азербайджан составил 7 миллиардов евро

Более 2,5 млрд евро из этой суммы направлено в нефтяной сектор экономики Азербайджана.

Объем прямых инвестиций из Европейского союза в Азербайджан составил 7 млрд евро, сказал 8 июня директор департамента Восточного партнерства Генерального директората Европейской комиссии по вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС Лоуренс Мередит в ходе бизнес-форума ЕС-Азербайджан, сообщает БЕЛТА.

«Более 2,5 млрд евро из этой суммы направлено в нефтяной сектор экономики Азербайджана. Мы видим, что Азербайджан нацелен на диверсификацию своей экономики. Несмотря на то, что энергетика является ключевым сектором в наших отношениях, мы приветствуем и новые направления взаимного сотрудничества», - сказал Лоуренс Мередит. По его словам, в настоящее время стороны ведут переговоры в рамках нового соглашения о стратегическом партнерстве.

«Сейчас мы ведем переговоры по подписанию нового соглашения о сотрудничестве. Оно очень важно как для Азербайджана, так и для ЕС. В настоящее время мы обсуждаем приоритеты нашего сотрудничества, одним из главных направлений которого останется проект «Южный газовый коридор» и подобные ему проекты», - сказал Лоуренс Мередит.

 
 
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Более 2,5 млрд евро из этой суммы направлено в нефтяной сектор экономики Азербайджана.

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