Игорь Криушенко согласился с тем, что сборной Беларуси по футболу пора забить гол и надеется, что среди белорусских футболистов есть игрок, который умеет реализовывать полумоменты. Об этом главный тренер команды рассказал на пресс-конференции, посвященной отборочному матчу к ЧМ-2018 против болгар, который пройдет в «Борисов-Арене» 9 июня.



Игорь Криушенко. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, что под руководством Игоря Криушенко нацкоманда провела три встречи, которые проиграла с общим счетом 0:8.

— Когда забьем гол? Поверьте, на сборах мы работаем и над обороной, и над атакой, и над стандартами, — заверил тренер. — В матчах же пока не так много моментов. А из тех подходов, которые были, максимума не выжимаем.

Забитые мячи — работа всей команды на атаку. Выстроить атакующие действия — самое сложное в футболе. Видимо, поэтому атакующие игроки, которые раздают голевые передачи и сами умеют реализовать моменты, так высоко ценятся во все мире. Конечно, хотелось бы иметь форварда, который из полумомента умеет выжимать гол. Надеюсь, что среди вызванных мною игроков есть такие, и гол случится уже завтра.

По словам тренера, он не ощущает давления со стороны федерации футбола, так как имеет кредит доверия. Криушенко не считает положение, когда он совмещает посты в сборной и жодинском «Торпедо-БелАЗ», шатким, как недавно высказался наставник «Карпат» Олег Дулуб.

— Ощущаю, что Дулуб нацелился на один из «стульев», — пошутил Игорь Николаевич.

В стане соперника он назвал наиболее сильной линией атакующую.

— Команда Болгарии достаточно быстрая, — сказал Криушенко. — Она старается не давать пространство сопернику на своей половине поля. Иногда прессингует высоко, а иногда низко, создавая плотность. У нее есть скоростные футболисты на флангах и в линии атаки. В общем, соперник достаточно серьезный. Впрочем, мы будем отталкиваться от себя. Все-таки играем дома при своих зрителях. Хочется добиться результата и показать достойный футбол.

Предстоящий матч против болгар, как и любую другую встречу, наставник признает «тестом на профпригодность».

— При этом сказать, что вот игра, и после нее жизнь закончится, не могу, — добавил он.

В группе А после 5 матчей белорусские футболисты с 2 очками в активе располагаются на пятой строке. Болгары заработали 9 баллов и находятся выше голландцев. На первом и втором месте расположились французы (13 очков) и шведы (10 очков) соответственно.

— Хорошее настроение, все настраиваются на игру., — рассказал о ходе подготовке к встрече с болгарами защитник Егор Филипенко. — После тех неудач, которые у нас были, нужно реабилитироваться в глазах болельщиков. Прим этом есть волнение, свойственное любой игре за сборную. А помешает оно нам или нет, узнаем совсем скоро.

Перейдя к вопросу о составе, Игорь Криушенко пообещал присмотреться к футболистам «Крумкачоў». Ведь, как полагает один из владельцев клуба Денис Шунто, в нем есть более сильные игроки, нежели в брестском «Динамо».

Кстати, от брестчанина Алексея Легчилина пришлось отказаться по ходу сбора нацкоманды по причине переутомления игрока.

— Более глубоко сможет прокомментировать доктор, — сказал тренер. — А вот информация, которая была донесена до меня медицинским штабом: Легчилин сделал развернутый анализ крови и ЭКГ, которые показали, что он находится в нехорошем состоянии. Смысла использовать его в предстоящем матче не было. Ему нужно немного отдохнуть. Учитывая, что он провел практически все матчи за брестское «Динамо», у которого выдался напряженный график, наступило физическое и эмоциональное истощение.

Кроме того, Криушенко объяснил мотивы приглашения в команду полузащитника киевского «Динамо» Никиты Корзуна.

— Понятно, что в поединках за основной состав киевского «Динамо» Никита имел немного практики, зато благодаря участию в матчах за дубль киевлян имеет игровой тонус. Думаю, Корзун станет продолжателем каких-то традиций в сборной… Так что не вызвать молодого полузащитника в такой ситуации посчитал неправильным. Почему Корзун, а не Юрий Кендыш, у которого в БАТЭ есть практика? Кендыша вызывал на мартовский сбор. Скажем так, больше нравится мобильность и бойцовский характер Корзуна.

Отметим, что в распоряжении Криушенко находятся следующие футболисты: вратари Андрей Горбунов («Атромитос», Греция), Сергей Черник («Нанси», Франция), Андрей Климович (минское «Динамо»); защитники Егор Филипенко («Маккаби», Тель-Авив, Израиль), Денис Поляков (БАТЭ), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Турция), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба — солигорский «Шахтер»), Александр Сачивко (минское «Динамо»), Дмитрий Алисейко (брестское «Динамо»), Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ»), полузащитники Станислав Драгун («Оренбург», Россия), Сергей Баланович («Амкар», Россия), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Алексей Риос, Евгений Березкин (оба — БАТЭ), Никита Корзун (киевское «Динамо», Украина), Артем Быков (минское «Динамо»); нападающие Михаил Гордейчук (БАТЭ), Павел Савицкий («Неман»), Денис Лаптев (солигорский «Шахтер»), Максим Скавыш («Торпедо-БелАЗ»).

Возвращаясь к вопросу о результатах сборной в последних матчах, Егор Филипенко призвал болельщиков адекватно оценивать возможности команды и объективно подходить к оценке ее результатов.

— Мы все прекрасно понимаем уровень нашей сборной, — сказал он. — В каждом отборочном цикле ставим перед собой максимальные задачи. Но надо быть объективным. Не стоит кричать во всеуслышание, чтобы мы обязаны выходить из группы. Этого не должно быть. Точно так же, как мы не должны опускать руки после жеребьевки, в которой нам попались Франция и Нидерланды.

— Я где-то соглашусь с Егором, — взял слово Игорь Криушенко. — Никогда команда, увидев соперника, не падает до выстрела. Все равно команда выходит на поле сражаться. Идем от игры к игре, а как сложится в концовке, будет видно потом. Понятно, что болельщики ждут побед, всегда хотят, чтобы команда участвовала в топ-турнирах. К сожалению, в спорте есть и проигравшие, и победители. Нехорошо, когда команда в основном проигрывает. Но, поверьте, все футболисты выходят на поле, чтобы сражаться и выигрывать.