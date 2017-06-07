Социальная сеть Nimses за короткое время оказалась на первом месте по популярности в магазинах приложений России, Беларуси и Украины. У сервиса необычная политика — пользователям обещают деньги за прожитое время и «лайки». Однако никто не знает, насколько правдиво обещание.





Nimses существует в виде приложения для Android и iOS. Внутри системы действует своя валюта — нимы. За каждую минуту вашего пребывания в приложении вы будете получать по одному ниму.

Чтобы сделать публикацию, нужно заплатить 100 нимов. Если поставить «лайк» другому — у вас спишется 10 нимов, которые поступят на счет этого человека (сумма может составить 20 или 50 нимов).

Все пользователи видят, сколько у вас нимов. Лента новостей состоит из постов людей, которые находятся в радиусе 2 километров. Любому человеку поблизости можно отправить сообщение.

За приглашение новых пользователей по промокоду начисляется несколько тысяч нимов. Возможно, поэтому приложение так быстро набрало вирусную популярность: сейчас каждую минуту во «ВКонтакте» появляются десятки призывов зарегистрироваться по индивидуальному промокоду.

Разработчики утверждают, что в будущем за нимы можно будет купить реальные товары. Предварительный курс на 1 февраля 2018 года — 1000 нимов за 1 доллар. Сейчас превратить социальный капитал в реальный невозможно.

В соцсетях появляются скриншоты SMS о списаниях денег за пользование сервисом, подтвердить их подлинность не удалось. Официально приложение называет себя бесплатным.

Сейчас Nimses находится на первом месте по популярности в белорусском AppStore. В Минске в круге с радиусом два километра можно увидеть около сотни человек. Скорее всего, на момент написания заметки, в городе было как минимум несколько сотен пользователей.