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Главу Минприроды Беларуси подозревают в служебном подлоге, он отстранен от работы
08.06.2017 18:03 — Разное | Ежедневник
Greenbelarus.info
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто отстранен от работы, в отношении него проводится проверка.
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По словам собеседников, на днях министр был отстранен от занимаемой должности. «В отношении него проводятся [следственные] мероприятия», — сказал информированный источник. Собеседники не знают, возбуждено ли в отношении Ковхуто уголовное дело и какая мера пресечения применена.
Главным следственным управлением расследуется уголовное дело о служебном подлоге в отношении ряда должностных лиц, в качестве подозреваемого по данному делу привлечен Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто, рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. Действия должностного лица квалифицированы по ч.4 ст. 16, ч.1 ст. 427 (Организация служебного подлога) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С подозреваемым проводятся следственные действия, мера пресечения не применялась. По решению следствия избрана мера процессуального принуждения — отстранение от должности.
В пресс-службе Минприроды данную информацию не подтвердили и не опровергли. «Министерство работает в штатном режиме», — сказали там.
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«По данному делу уже задерживали высокопоставленных чиновников Минприроды. Но им удалось отбиться. Сейчас, судя по всему, черед дошел до министра», — считают собеседники.
Андрей Ковхуто родился в 1960 году в Могилеве. Окончил Белорусский государственный университет в 1983 году. Геолог, стал кандидатом геолого-минералогических наук в 1992 году, доцентом — в 2003-м. Работал в ИГН НАН Беларуси, в 2004—2010 годах занимал должность заместителя директора Департамента по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Затем 3 года возглавлял «Белорусский научно-исследовательский геологоразведочный институт». В 2013—2014 годах был первым заместителем гендиректора «Научно-производственного центра по геологии», а затем директором «Белорусского государственного геологического центра». В 2015 работал гендиректором «Научно-производственного центра по геологии». В июне того года
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Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто отстранен от работы, в отношении него проводится проверка.
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