Белорусская антарктическая экспедиция станет круглогодичной

МИНСК, 8 июн — Sputnik. В НАН Беларуси состоялась торжественная встреча с участниками 9-й Белорусской антарктической экспедиции, передает корреспондент Sputnik.

Начальник Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов рассказал о том, что "девятая Белорусская антарктическая экспедиция завершилась в штатном режиме. Вопросы науки, логистики с каждым годом решаются все более успешно. Сказывается опыт и слаженная работа при подготовке каждой экспедиции. Исследования в Антарктике по уровню амбиций сравнимы с космическими".

Развитие антарктической станции

По словам исследователя, цели и задачи, которые ставились перед экспедицией — монтаж второго восьмисекционного объекта станции. Все работы были выполнены успешно. Монтаж установочной платформы служебно-жилого модуля выполнен в рекордно короткие сроки — понадобилось 32 часа. После этого была установлена первая секция, а остальные части будут доставляться и устанавливаться в ближайшие годы.



© Фото: Национальная академия наук РБ Антарктика

Научные исследования проводились по пяти направлениям государственной программы. Результаты исследований имеют практическое значение и могут быть применены в различных направлениях деятельности.

Изучение атмосферы

Проблемы глобального потепления климата существуют. Широкая общественность наслышана о проблеме озоновых дыр. Данная проблема обладает сезонностью, и озоновый слой местами истончается до минимальной величины.

"Озоновый слой задерживает ультрафиолетовое излучение, которое губительно для всего живого. Изучение вопроса, имеет ли к этому какое-либо отношение деятельность человека или это естественные природные циклы, является задачей наших ученых", — рассказал Алексей Гайдашов.

Биологические исследования

Ученый уверен, что уникальные свойства микроорганизмов Антарктики позволяют говорить о том, что человечество в ближайшее время ждут прорывные открытия в медицине, фармакологии и биотехнологиях. Специалисты занимаются изучением морских биологических ресурсов.

Деятельность в зоне Антарктики, находящейся за шестидесятым градусом южной широты, строго регламентируется договором об Антарктике и протоколом об охране окружающей среды в Антарктике.

На континенте запрещена разведка и добыча полезных ископаемых, но это не относится к морским биологическим ресурсам. Поэтому в определенных случаях в морских водах и на шельфе можно проводить добычу ресурсов.

Начальник экспедиции пояснил, что изучение объемов морских ресурсов в районе белорусской антарктической станции позволит подать заявку в ООН на зеленую квоту для вылова и добычи морских биологических ресурсов. Для этого не нужно заводить собственный рыболовный флот. Эти квоты могут с успехом продаваться другим государствам.

Исследования и охрана окружающей среды

Антарктика объявлена мировым заповедником. Вся деятельность, осуществляемая на территории Антарктики, подвергается жесткому регулированию. Белорусские ученые ежегодно отбирают пробы воздуха, земли, снега, чтобы отслеживать воздействие на окружающую среду и общую экологическую ситуацию.



© Фото: Национальная академия наук РБ Белорусская антарктическая экспедиция

Седьмой год подряд на Белорусской антарктической станции выполняются работы в интересах космической программы. Во время пролета белорусского космического аппарата и российского спутника "Канопус" над территорией Антарктиды проводятся измерения на земле. Эти данные сопоставляются с данными спутника, и таким образом производится корректировка бортовых оптических приборов.

Круглогодичное пребывание в Антарктике

Алексей Гайдашов сообщил, что, согласно планам Национальной академии наук и государственной программы, в 2019-2020 годах планируется перейти к круглогодичным зимовочным мероприятиям.

По его словам, это даст практическую экономическую и научную выгоду. Приходится тратить месяцы на подготовку экспедиции, логистику, что не позволяет выстроить непрерывную научную деятельность на станции.

"Круглогодичное пребывание в Антарктике позволит проводить непрерывные наблюдения научные. Это имеет под собой сугубо экономическое и практическое значение", — резюмировал исследователь.