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Брестское "Динамо" проехало по городу на МАЗовском "даблдекере"
8 июня брестское «Динамо» проехало по городу на двухэтажном автобусе отечественного производства в честь празднования победы клуба в Кубке Беларуси по футболу.
Конечной точкой победного прогона стала площадка у Ледового дворца. Здесь поклонники клуба смогут пообщаться в неформальной обстановке с игроками и тренерским штабом, а также сфотографироваться с Кубком Беларуси по футболу.
Горожан ждет выступление диджея, фотозона, клубный маскот Брестоман и кофе. Начало праздника у Ледового — в 19.00.
Напомним, обладателями 26-го Кубка Беларуси стали футболисты брестского «Динамо». 28 мая на поле гродненского ЦСК «Неман» в драматичной серии пенальти они
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Конечной точкой победного прогона станет площадка у Ледового дворца.
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