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Брестское "Динамо" проехало по городу на МАЗовском "даблдекере"

08.06.2017 18:42 — Разное | Tut.by  
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8 июня брестское «Динамо» проехало по городу на двухэтажном автобусе отечественного производства в честь празднования победы клуба в Кубке Беларуси по футболу.









Даблдекер с игроками команды выехал от спортивного комплекса «Брестский» в сопровождении экипажа ГАИ и байкеров. Кортеж проехал по маршруту ул. Гоголя — Ленина — пр-т Машерова — ул. Московская — въезд в город — разворот — Пионерская — Ледовый дворец.

Конечной точкой победного прогона стала площадка у Ледового дворца. Здесь поклонники клуба смогут пообщаться в неформальной обстановке с игроками и тренерским штабом, а также сфотографироваться с Кубком Беларуси по футболу.

Горожан ждет выступление диджея, фотозона, клубный маскот Брестоман и кофе. Начало праздника у Ледового — в 19.00.


Напомним, обладателями 26-го Кубка Беларуси стали футболисты брестского «Динамо». 28 мая на поле гродненского ЦСК «Неман» в драматичной серии пенальти они взяли верх над солигорским «Шахтером».

 
 
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Конечной точкой победного прогона станет площадка у Ледового дворца.

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