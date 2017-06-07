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Беларусь выдаст российским правоохранителям чемпиона по смешанным единоборствам Мурада Амриева
08.06.2017 19:09 — Разное | Ежедневник
Kavkaz-uzel.eu
УВД Гомельского облисполкома сообщило, что задержанный в Беларуси боец ММА Мурад Амриев будет передан российской стороне.
«Задержанный был опрошен. Сейчас спортсмен находится в Добрушском РОВД, где и будет находиться до момента организации передачи»,— пояснил представитель отдела информации и общественных связей УВД Юрий Пилькевич, добавив, что передача борца России состоится после оформления документов на принудительную высылку, сообщает
Напомним, 4 июня чемпион мира по смешанным единоборствам ММА был снят с поезда в Брянской области. Правозащитники сообщали, что в Грозном спортсмен объявлен в розыск по подозрению в использовании заведомо подложного документа. 6 июня «Новая газета» сообщила, что господина Амриева освободили и повезли на допрос. По словам адвоката, борцу удалось выбежать из здания брянской транспортной прокуратуры и уехать. Его в федеральный розыск объявили в полиции Чечни, обвинив в фальсификации паспорта. Родители Мурада Амриева опасаются, что в республике бойца ждет кровная месть со стороны высокопоставленного чиновника.
Уроженец Чечни 32-летний Мурад Амриев последние несколько лет провел за границей. Он занимается смешанными единоборствами и даже стал чемпионом мира ММА по версии World Mixed Martial Arts Federation, выступая за Украину. В минувшие выходные он возвращался в Россию, чтобы продлить визу в Европу, но после пересечения границы пограничники попросили его сойти с поезда. «Его высадили, поезд уехал, а ему говорят — ты находишься в розыске. После этого его увезли в Брянск. Туда же выехали сотрудники чеченской полиции, чтобы его доставить в Чечню»,— рассказала “Ъ” мать бойца Роза Амриева, живущая в Грозном. Она говорит, что в республике его может ждать кровная месть от высокопоставленного чиновника. «Мы очень волнуемся, что его ожидает здесь»,— говорит она.
Правозащитная организация Комитет по предотвращению пыткам ведет дело Мурада Амриева с 2013 года. Тогда в комитет обратились родители бойца, рассказав о кровной мести. В том году господин Амриев был задержан в Грозном.
«По словам Мурада, одним из похитителей был высокопоставленный чеченский полицейский, который подозревал его старшего брата в покушении на себя. Но добраться до брата было невозможно — тот уехал жить в Германию,— говорит руководитель комитета Игорь Каляпин.— У нас есть показания родителей. По их словам, этот чиновник собрал всех родственников Мурада в квартире и сказал, что если старший брат не вернется, то ответственность за покушение перейдет на Мурада».
«Его в 2013 году абсолютно незаконно взяли, похитили, потом его привезли домой, он был весь избитый»,— вспоминает Роза Амриева: по ее словам, сын также подвергался пыткам электрическим током. Господин Каляпин называет фамилию высокопоставленного полицейского, однако родители бойца предпочитают ее не упоминать, хотя говорят: «Это все знают. Он не простой человек».
Согласно базе данных Ленинского районного суда Грозного, в 2014 году МВД по Чеченской Республике подало иск о защите чести и достоинства к Мураду Амриеву и «Комитету по предотвращению пыток», однако обе стороны в течение полугода так и не явились в суд, в связи с чем иск был оставлен без рассмотрения. Однако вскоре от республиканского МВД поступил еще один аналогичный иск. Заседания снова полгода откладывались, в том числе из-за неявки сторон, а затем суд частично удовлетворил иск, потребовав от руководства комитета «опровергнуть сведения, изложенные на сайте», при этом не конкретизировав, какие именно.
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УВД Гомельского облисполкома сообщило, что задержанный в Беларуси боец ММА Мурад Амриев будет передан российской стороне.
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