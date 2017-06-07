Беларусь выдаст российским правоохранителям чемпиона по смешанным единоборствам Мурада Амриева

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УВД Гомельского облисполкома сообщило, что задержанный в Беларуси боец ММА Мурад Амриев будет передан российской стороне.

«Задержанный был опрошен. Сейчас спортсмен находится в Добрушском РОВД, где и будет находиться до момента организации передачи»,— пояснил представитель отдела информации и общественных связей УВД Юрий Пилькевич, добавив, что передача борца России состоится после оформления документов на принудительную высылку, сообщает «Коммерсант».

Ранее стало известно, что господин Амриев был задержан белорусскими пограничниками. Мужчина был передан погранслужбой сотрудникам Добрушского отдела внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Напомним, 4 июня чемпион мира по смешанным единоборствам ММА был снят с поезда в Брянской области. Правозащитники сообщали, что в Грозном спортсмен объявлен в розыск по подозрению в использовании заведомо подложного документа. 6 июня «Новая газета» сообщила, что господина Амриева освободили и повезли на допрос. По словам адвоката, борцу удалось выбежать из здания брянской транспортной прокуратуры и уехать. Его в федеральный розыск объявили в полиции Чечни, обвинив в фальсификации паспорта. Родители Мурада Амриева опасаются, что в республике бойца ждет кровная месть со стороны высокопоставленного чиновника.

Уроженец Чечни 32-летний Мурад Амриев последние несколько лет провел за границей. Он занимается смешанными единоборствами и даже стал чемпионом мира ММА по версии World Mixed Martial Arts Federation, выступая за Украину. В минувшие выходные он возвращался в Россию, чтобы продлить визу в Европу, но после пересечения границы пограничники попросили его сойти с поезда. «Его высадили, поезд уехал, а ему говорят — ты находишься в розыске. После этого его увезли в Брянск. Туда же выехали сотрудники чеченской полиции, чтобы его доставить в Чечню»,— рассказала “Ъ” мать бойца Роза Амриева, живущая в Грозном. Она говорит, что в республике его может ждать кровная месть от высокопоставленного чиновника. «Мы очень волнуемся, что его ожидает здесь»,— говорит она.

Правозащитная организация Комитет по предотвращению пыткам ведет дело Мурада Амриева с 2013 года. Тогда в комитет обратились родители бойца, рассказав о кровной мести. В том году господин Амриев был задержан в Грозном.

«По словам Мурада, одним из похитителей был высокопоставленный чеченский полицейский, который подозревал его старшего брата в покушении на себя. Но добраться до брата было невозможно — тот уехал жить в Германию,— говорит руководитель комитета Игорь Каляпин.— У нас есть показания родителей. По их словам, этот чиновник собрал всех родственников Мурада в квартире и сказал, что если старший брат не вернется, то ответственность за покушение перейдет на Мурада».

«Его в 2013 году абсолютно незаконно взяли, похитили, потом его привезли домой, он был весь избитый»,— вспоминает Роза Амриева: по ее словам, сын также подвергался пыткам электрическим током. Господин Каляпин называет фамилию высокопоставленного полицейского, однако родители бойца предпочитают ее не упоминать, хотя говорят: «Это все знают. Он не простой человек».

Согласно базе данных Ленинского районного суда Грозного, в 2014 году МВД по Чеченской Республике подало иск о защите чести и достоинства к Мураду Амриеву и «Комитету по предотвращению пыток», однако обе стороны в течение полугода так и не явились в суд, в связи с чем иск был оставлен без рассмотрения. Однако вскоре от республиканского МВД поступил еще один аналогичный иск. Заседания снова полгода откладывались, в том числе из-за неявки сторон, а затем суд частично удовлетворил иск, потребовав от руководства комитета «опровергнуть сведения, изложенные на сайте», при этом не конкретизировав, какие именно.