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В районе улицы Р.Люксембург хотят снести двухэтажки под строительство нового жилья
В Московском районе с 19 июня начнется общественное обсуждение градостроительного проекта детального планирования территории в границах ул. Р. Люксембург — пр. Жукова — ул. Харьковская — полосы отвода железной дороги. Площадь участка, который вошел в проект, составляет 205 гектаров.
О том, что малоэтажная застройка улиц Розы Люксембург и Карла Либкнехта в будущем пойдет под снос, местные жители знали давно. Этот участок близко расположен к проспекту Дзержинского, который сейчас активно застраивается многоквартирными домами. Получается, что жилье тут строят ударными темпами, земля востребована, что появится инвестор — шанс есть.
Пока градостроители намерены уплотнять район за счет сноса малоэтажной многоквартирной застройки в границах улиц Розы Люксембург — К. Либкнехта. Проще говоря, под снос могут пойти двухэтажки. На месте снесенных домов планируется строительство жилых кварталов с инфраструктурой и парковочными местами.
Сохраняемая 5-ти этажная застройка намечается к капитальному ремонту и модернизации без увеличения жилого фонда с благоустройством жилой среды.
Всего жилищный фонд в границах проектируемого района составит к 2030 году — 643, 4 тысячи квадратных метров.
Социальная инфраструктура района пополнится двумя детскими садами на 180 и 110 мест, двумя начальными школами на 450 мест и поликлиникой. Уже существующие школы и дошкольные учреждения планируют реконструировать с увеличением параметров.
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Проект будет вынесен на общественное обсуждение с 19 июня
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