В районе улицы Р.Люксембург хотят снести двухэтажки под строительство нового жилья

В Московском районе с 19 июня начнется общественное обсуждение градостроительного проекта детального планирования территории в границах ул. Р. Люксембург — пр. Жукова — ул. Харьковская — полосы отвода железной дороги. Площадь участка, который вошел в проект, составляет 205 гектаров.



Дома, которые пойдут под снос или будут реконструироваться, обозначены на карте оранжевым цветом. Узнать, какие именно дома будут снесены, жильцы могут на общественном обсуждении. Также иллюстративный материал объекта строительства будет размещен на сайте администрации Московского района г. Минска в разделе «Общественные обсуждения» с 19.06.2017 по 13.07.2017. Пока администрация представила только маленькую картинку, по которой трудно понять нюансы задумок градостроителей.

О том, что малоэтажная застройка улиц Розы Люксембург и Карла Либкнехта в будущем пойдет под снос, местные жители знали давно. Этот участок близко расположен к проспекту Дзержинского, который сейчас активно застраивается многоквартирными домами. Получается, что жилье тут строят ударными темпами, земля востребована, что появится инвестор — шанс есть.



Двухэтажная застройка на улице Лермонтова. Источник: yandex.by

Пока градостроители намерены уплотнять район за счет сноса малоэтажной многоквартирной застройки в границах улиц Розы Люксембург — К. Либкнехта. Проще говоря, под снос могут пойти двухэтажки. На месте снесенных домов планируется строительство жилых кварталов с инфраструктурой и парковочными местами.

Сохраняемая 5-ти этажная застройка намечается к капитальному ремонту и модернизации без увеличения жилого фонда с благоустройством жилой среды.





Всего жилищный фонд в границах проектируемого района составит к 2030 году — 643, 4 тысячи квадратных метров.

Социальная инфраструктура района пополнится двумя детскими садами на 180 и 110 мест, двумя начальными школами на 450 мест и поликлиникой. Уже существующие школы и дошкольные учреждения планируют реконструировать с увеличением параметров.

Ознакомиться с объектом строительства «Градостроительный проект детального планирования территории в границах: ул. Р. Люксембург-пр.Жукова-ул.Харьковская-полосы отвода железной дороги (внесение изменений)» и выразить свое мнение в журнале регистрации письменных замечаний и предложений можно в администрации Московского района г. Минска, по адресу: проспект Дзержинского, 10, с 19.06.2017 по 13.07.2017 с 9−00 до 18−00. 21.06.2017 в 18.30 в актовом зале здания администрации Московского района г. Минска состоится презентация проекта, где можно задать все интересующие вопросы. Замечания и предложения можно направлять в администрацию Московского района г. Минска, управление архитектуры и строительства по адресу: проспект Дзержинского, 10 или на электронный адрес mos. stroy@minsk.gov.by до 14.07.2017.