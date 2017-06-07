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В Беларуси нашли мальчика, похищенного год назад в Москве сектантами
08.06.2017 20:00 — Разное | Ежедневник
Sur.ly
Полицейские обнаружили в Беларуси 5-летнего мальчика, который пропал в Москве год назад. Об этом сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета России.
Ребенка похитили в июле 2016 года из квартиры, расположенной на cевере Москвы, где он проживал с бабушкой и дедушкой. СКР установил причастных к похищению ребенка. Трое соучастников преступления задержаны по запросу российских следователей на территории иностранных государств, они будут экстрадированы в Россию, пишет
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Полицейские обнаружили в Беларуси 5-летнего мальчика, который пропал в Москве год назад. Об этом сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета...
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