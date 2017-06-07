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В Беларуси нашли мальчика, похищенного год назад в Москве сектантами

08.06.2017 20:00 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси нашли мальчика, похищенного год назад в Москве сектантами

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Полицейские обнаружили в Беларуси 5-летнего мальчика, который пропал в Москве год назад. Об этом сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета России.

Ребенка похитили в июле 2016 года из квартиры, расположенной на cевере Москвы, где он проживал с бабушкой и дедушкой. СКР установил причастных к похищению ребенка. Трое соучастников преступления задержаны по запросу российских следователей на территории иностранных государств, они будут экстрадированы в Россию, пишет РБК.

Источник «Интерфакса» рассказал, что подозреваемого в похищении ребенка накануне задержала болгарская полиция. Им оказался 40-летний уроженец Хабаровска.

На сайте управления Внутренних дел Могилевского областного исполнительного комитета указано, что местоположение мальчика было неизвестно с марта прошлого года. Ведомство также называет имя ребенка. По данным белорусской полиции, с ребенком все в порядке: он жив, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Мальчика обнаружили в сопровождении гражданина России. Ребенка передадут родственникам. По данным источника «Интерфакса», его могли похитить последователи движения «Каула-дхарма».

СКР по факту исчезновения ребенка расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).​​

Телеканал НТВ сообщал, что мать ребенка, Александра, является последовательницей этой секты. Ее участники пропагандируют свободный образ жизни​.

 

 
 
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Полицейские обнаружили в Беларуси 5-летнего мальчика, который пропал в Москве год назад. Об этом сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета...

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