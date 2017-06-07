Под Минском фура протаранила и опрокинула попутный трактор: тракторист погиб

Около 19.25 на 15-м километре Могилевского шоссе фура врезалась в трактор, водитель которого умер по дороге в больницу, сообщила официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.



Фото: МГУ МЧС

Грузовой автомобиль Mercedes Benz врезался в двигавшийся в попутном направлении трактор «МТЗ-82», принадлежащий КУП «Экорес». В результате столкновения трактор перевернулся. Чтобы деблокировать 49-летнего водителя трактора, понадобилась помощь спасателей.

Водитель трактора был без сознания, когда его извлекли из кабины, и с травмами различной степени тяжести был отправлен в больницу. Мужчина скончался в машине скорой помощи.



Фото: МГУ МЧС