БГУ занял самое высокое место за всю историю участия в международных рейтингах

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БГУ значительно улучшил свои позиции в мировом научно-образовательном пространстве, поднявшись на 20 позиций в рейтинге британского рейтингового агентства Quacquarelli Symonds.

8 июня 2017 года агентство опубликовало очередной рейтинг лучших 800 университетов мира QS World University Rankings 2017/18 . БГУ занял в нем 334 место.

Это самая высокая позиция белорусского университета за всю историю участия в международных рейтингах. БГУ планомерно продолжает свое восхождение в данном рейтинге : в 2016 году БГУ занимал 354 место, в 2015 году — 421–430 место, в 2014 году — 491–500 позиции, в 2013 году — 551–600, говорится на сайте БГУ.

В рейтинге QS учитываются количественные данные о высшем учебном заведении и опросы независимых экспертов. Используются такие показатели, как итоги опроса экспертов (академическая репутация), итоги опроса работодателей, цитирование научных трудов за последние 5 лет, соотношение числа преподавателей и студентов, количество иностранных студентов и преподавателей и проч. Рейтинг QS входит в тройку самых известных мировых рейтингов, именно на него в основном ориентируются российские университеты, входящие в Проект «5–100».

В рейтинге QS 2017/18 года среди белорусских вузов помимо БГУ представлен также Белорусский национальный технический университет (751–800).

На первом месте в обновленном рейтинге расположились американские вузы: Массачусетский технологический институт, за ним следует Стэнфордский университет, замыкает тройку Гарвардский университет.

Позиции некоторых ведущих университетов стран-соседей Беларуси: МГУ им. М.В. Ломоносова (95 место), Санкт-Петербургский государственный университет (240), Казахский национальный университет им. аль-Фараби (236), Тартуский университет (314), Варшавский университет (411-420), Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (411–420), Вильнюсский университет (401–410) и Латвийский университет (701–750), Университет Коменского в Братиславе (701–750), Люблянский университет (651–700), Карлов университет (Чехия) (314), Сегедский университет (Венгрия) (501–550), Университет Загреба (601–650).