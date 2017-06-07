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velcom выбыл из топ-250 самых ценных телекоммуникационных брендов мира
08.06.2017 23:45 — Разное | Ежедневник
Dzerginsk.by
velcom стал единственным представителем Беларуси, пробившимся в топ-500 самых дорогих телекоммуникационных брендов в 2017 году. Правда, при этом он потерял несколько позиций.
Лидером рейтинга на этот раз стал американский AT&T, который вытеснил на вторую строчку Verizon (CША). AT&T теперь стоит, по версии Brand Finance, 87,016 млрд долларов, Verizon – 65, 875 млрд долларов.
В первую пятерку самых дорогих брендов в отрасли вошли также China Mobile (46,734 млрд.),
Самый дорогой телекоммуникационный бренд на постсоветском пространстве – российский МТС. Он находится на 74 месте со стоимостью 1, 484 млрд долларов.
Россия представлена в рейтинге 10 брендами, по 4 бренда «делегировали» в него Кыргызстан и Украина, 3 – Казахстан, по 2 – Абхазия, Армения, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, по 1 – Азербайджан, Грузия, Латвия, Литва и Туркменистан.
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velcom стал единственным представителем Беларуси, пробившимся в топ-500 самых дорогих телекоммуникационных брендов в 2017 году. Правда, при этом он потерял несколько...
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