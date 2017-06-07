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velcom выбыл из топ-250 самых ценных телекоммуникационных брендов мира

08.06.2017 23:45 — Разное | Ежедневник  
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velcom выбыл из топ-250 самых ценных телекоммуникационных брендов мира

Dzerginsk.by

velcom стал единственным представителем Беларуси, пробившимся в топ-500 самых дорогих телекоммуникационных брендов в 2017 году. Правда, при этом он потерял несколько позиций.

Авторы рейтинга из Brand Finance  поставили velcom на 252 место. Годом ранее белорусский оператор занимал 249 место. Стоимость бренда не разглашается.

Лидером рейтинга на этот раз стал американский AT&T, который вытеснил на вторую строчку Verizon (CША).  AT&T теперь стоит, по версии Brand Finance, 87,016 млрд долларов, Verizon – 65, 875 млрд долларов.

В первую пятерку самых дорогих брендов в отрасли вошли также China Mobile (46,734 млрд.),  T (Deutsche Telekom) (36,433 млрд.) и американский  Xfinity (26,180 млрд.).

Самый дорогой телекоммуникационный бренд на постсоветском пространстве –  российский МТС. Он находится на 74 месте со стоимостью 1, 484 млрд долларов.

Россия  представлена в рейтинге 10 брендами,  по 4 бренда «делегировали» в него  Кыргызстан и Украина, 3 – Казахстан, по  2 – Абхазия, Армения, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, по 1 – Азербайджан, Грузия, Латвия, Литва и Туркменистан. 

 
 
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velcom стал единственным представителем Беларуси, пробившимся в топ-500 самых дорогих телекоммуникационных брендов в 2017 году. Правда, при этом он потерял несколько...

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