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Пружанщина отрывается по молоку

08.06.2017 23:29 — Разное | Ежедневник  
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Пружанщина отрывается по молоку

Agro2b.ru

Лидер по производству молока в стране, которым на протяжении многих лет является Пружанский район, все больше отрывается по объемам от других районов Беларуси.

По данным Минсельхозпрода, в первом квартале хозяйства района, формирующие сырьевую базу для Пружанского молочного комбината, «Юнимилк-Пружаны» и «Савушкина продукта», надоили 51 644 тонн молока. Это более чем на 10 тыс. тонн больше, чем в этом периоде произвели молочники второго по значению молочного района Беларуси – Слуцкого (41 314 тонн).

Также в первую пятерку крупнейших поставщиков стратегического ресурса, которым за последние годы стало молоко, входят Гродненский (39 811 тонн), Несвижский (31 896 тонн) и Пинский (31 910 тонн) районы.

Всего в первом квартале было произведено 1 634 421 тонна молока, что на 3,2% больше чем в аналогичном периоде прошлого года.

По мясу скота и птицы лидером по итогам января-марта был Могилевский район, в хозяйствах которого было произведено 27 479 тонн. Далее следуют Смолевичский (25 863 тонны), Гродненский (24 023 тонны), Барановичский (22 147 тонн) и Дзержинский (21 625 тонн) районы.

Всего 118 районами было произведено 426 214 тонн мяса – это на 1,8% больше, чем в первом квартале 2016 года.

В разрезе областей и по молоку, и по мясу крупнейшим производителем является Минская область. 

 
 
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Лидер по производству молока в стране, которым на протяжении многих лет является Пружанский район, все больше отрывается по объемам от других районов Беларуси.

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