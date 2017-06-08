Белорусские гандболисты проиграли в товарищеском матче Украине

Сборная Беларуси по гандболу проиграла в товарищеском матче команде Украины — 31:32 (11:12).



France Handball

По ходу второго тайма белорусы вели с разницей в пять мячей, но так и не смогли удержать преимущество. Украинцы же по ходу встречи ни разу не вели более двух мячей.

Беларусь: Мацкевич, Мороз (с 31-й минуты); Бровко (1/1), Бабичев, Ушал, Титов (3), Баранов (1), Алехин (н.в.), Юринок (6/2), Д. Рутенко (3), Кулак (4), Карвацкий (4), Подшивалов (4/1), Шумак (1), Гайдученко (4).

Украина: Чуприна, Бражник (28−48), Попов (c 48-й); Кучер, Садовый (7), Южбабенко, Горыга, Шевелев (2), Денисов (9), Тильте (3/1), Северин, Жук, Жуков (6), Бурзак (н.в.), Кравченко (н.в.), Акименко (5/1), Бегаль.