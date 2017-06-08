Сегодня в столичный прокат вышел фильм (а может, видеоарт) « Манифесто». AFISHA.TUT.BY посмотрела на 13 версий Кейт Бланшетт и спешит порекомендовать премьеру к просмотру поклонникам искусства. Или любителям прочитать в субтитрах к фильму про сложные материи конструктивизма.

Джулиан Розефельдт в прошлом занимался видеоинсталляциями. Его дебют в кино — собственно, «Манифесто» — показали не только в программе «Сандэнса», но и в крупнейшем австралийском музее ACMI. Это были части фильма, которые крутились на репите бесконечно долго.





Что же такое «Манифесто»? Любителям классического нарратива сразу предлагаем короткую прогулку к другим премьерам июня . Фильм Розефельдта — это 13 фрагментов манифестов разных искусств: от архитектуры и кино до всех -измов (включая дадаизм, конструктивизм, сюрреализм и далее по списку). 13 тезисов об искусстве из работ Кандинского и Малевича, Фон Триера и Годара, Маркса и Бретона, Аполлинера и Джармуша. Текст манифестов накладывается на визуальный ряд, который строится вокруг центрального женского персонажа. Вот здесь начинается самое интересное. Главную роль, а точнее все 13, сыграла Кейт Бланшетт. Так что если здесь есть поклонники ее творчества, они могут расслабиться и получать удовольствие. В конце концов, кто-то из критиков после фильма «Кэрол» Хейнса написал, что, если бы все два часа показывали только лицо Бланшетт, этого бы уже было достаточно. Но Розефельдт фокусируется не столько на лице, сколько на том, что говорится за кадром. Визуальный ряд синтезируется с аудио и где-то вторит ему, а где-то рождает ироничные противоречия.





Зритель «Манифесто» лишен радости узнавания в классическом ее представлении — в героях. Но его ожидает другое — удовольствие от узнавания цитат, манифестов, течений или визуальных отсылок. Даже в том случае, если ничего не узнается, после просмотра можно полюбопытствовать, а что ж это были за те самые -измы. Впрочем, если ни одно из развитий событий вас не подкупает, действительно лучше остаться дома. Или посмотреть какую «Мумию ».

Оговоримся, что воспринимать «Манифесто» в прокатном полуторачасовом формате сложно даже как эксперимент — такое количество текстов об искусстве в такое сжатое время вы не услышите даже на съезде исследователей творчества Тарковского. С другой стороны, именно прокатная версия позволяет кусочкам пазла сложиться в цельную картину. И не абы чего, а всего искусства 20-го века. А в лице Бланшетт, глаголющей то про смерть автора, то про десакрализацию классического искусства, можно разглядеть аллюзии на говорящие головы вездесущих видеоблогеров. Которые транслируют мысли пусть и значительно более примитивные (про школу, брови или крупнолистовой салат), зато с таким же апломбом. Хотя вступительный титр еще раз напомнит зрителю о том, что декламирующий вовсе не должен убеждать кого-то в правильности того, что он декламирует.





Кумиры и их манифесты меняются, но, как и раньше, прежде чем что-то создать, приходится что-то разрушить. Настоящие художники-революционеры разрушают старый уклад и системы ценностей. Сейчас все чаще в жертву идет здравый смысл. Зато в случае Розефельдта — всего лишь традиционное киноповествование. Которое для зрителей, знакомых с постмодернизмом, вовсе перестало быть обязательной программой.

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Когда: с 8 июня. Где: Falcon Club Бутик Кино. Сколько: от 14 рублей.