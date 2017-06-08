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13 ролей Кейт Бланшетт за полтора часа: в минский прокат вышел арт-проект "Манифесто"
Сегодня в столичный прокат вышел фильм (а может, видеоарт) «
Джулиан Розефельдт в прошлом занимался видеоинсталляциями. Его дебют в кино — собственно, «Манифесто» — показали не только в программе «Сандэнса», но и в крупнейшем австралийском музее ACMI. Это были части фильма, которые крутились на репите бесконечно долго.
Что же такое «Манифесто»? Любителям классического нарратива сразу предлагаем короткую прогулку к другим
Зритель «Манифесто» лишен радости узнавания в классическом ее представлении — в героях. Но его ожидает другое — удовольствие от узнавания цитат, манифестов, течений или визуальных отсылок. Даже в том случае, если ничего не узнается, после просмотра можно полюбопытствовать, а что ж это были за те самые -измы. Впрочем, если ни одно из развитий событий вас не подкупает, действительно лучше остаться дома. Или посмотреть какую
Оговоримся, что воспринимать «Манифесто» в прокатном полуторачасовом формате сложно даже как эксперимент — такое количество текстов об искусстве в такое сжатое время вы не услышите даже на съезде исследователей творчества Тарковского. С другой стороны, именно прокатная версия позволяет кусочкам пазла сложиться в цельную картину. И не абы чего, а всего искусства 20-го века. А в лице Бланшетт, глаголющей то про смерть автора, то про десакрализацию классического искусства, можно разглядеть аллюзии на говорящие головы вездесущих видеоблогеров. Которые транслируют мысли пусть и значительно более примитивные (про школу, брови или крупнолистовой салат), зато с таким же апломбом. Хотя вступительный титр еще раз напомнит зрителю о том, что декламирующий вовсе не должен убеждать кого-то в правильности того, что он декламирует.
Кумиры и их манифесты меняются, но, как и раньше, прежде чем что-то создать, приходится что-то разрушить. Настоящие художники-революционеры разрушают старый уклад и системы ценностей. Сейчас все чаще в жертву идет здравый смысл. Зато в случае Розефельдта — всего лишь традиционное киноповествование. Которое для зрителей, знакомых с постмодернизмом, вовсе перестало быть обязательной программой.
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AFISHA.TUT.BY посмотрела на 13 версий Кейт Бланшетт и спешит порекомендовать премьеру к просмотру поклонникам искусства.
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