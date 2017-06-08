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Саудовские футболисты отказались почтить память жертв теракта в Лондоне
Футболисты сборной Саудовской Аравии перед матчем с командой Австралии не стали выстраиваться в линию во время минуты молчания в память о жертвах теракта в Лондоне. Об этом сообщает The Telegraph.
Встреча состоялась в четверг, 8 июня, в Аделаиде. Когда диктор объявил минуту молчания, австралийцы выстроились в ряд, как принято в подобных случаях, а саудовские игроки остались на своих местах. Некоторые замерли, убрав руки за спину, остальные продолжили разминаться. Местные болельщики освистали гостей за их решение.
Матч отборочного этапа чемпионата мира - 2018 завершился поражением команды Саудовской Аравии со счетом 2:3. Австралийцы с 16 очками занимают третье место в таблице, у ближневосточной команды такое же количество очков, они располагаются на второй строчке.
3 июня трое террористов на микроавтобусе совершили наезд на пешеходов около Лондонского моста. Доехав до рынка Боро, злоумышленники вышли из машины и с ножами напали на прохожих. Жертвами атаки стали 8 человек, 48 получили ранения.
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Футболисты сборной Саудовской Аравии перед матчем с командой Австралии не стали выстраиваться в линию во время минуты молчания в память о жертвах теракта в...
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