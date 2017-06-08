Хоккеисты «Питтсбурга» после двух выездных неудач разгромили дома «Нэшвилл» и вышли вперед в финальной серии Кубка Стэнли. «Пингвины» находятся в одном шаге от того, чтобы защитить титул и второй год подряд завоевать главный трофей сильнейшей лиги планеты.



Фото: nhl.com

«Питтсбург» — «Нэшвилл» — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 — Шульц (Кросби, Хорнквист, 1.31, в большинстве), 2:0 — Раст (Куниц, Дэйли, 6.43), 3:0 — Малкин (Кэссел, Хейнси, 19.49), 4:0 — Шири (Кросби, Гюнцель, 21.19), 5:0 — Кэссел (Мяяття, Кросби, 28.02), 6:0 — Хейнси (Малкин, Кэссел, 36.40).

Броски: 24−24 (9−9, 10−6, 5−9).

Силовые приемы: 37−41.

Штраф: 42−58.

Вратари: Мюррей, 100% отраженных бросков — Ринне, 66,7% отраженных бросков (Сарос, 20.01, 80% отраженных бросков).

Три звезды: Кросби, Кэссел, Хейнси.

В Питтсбурге «Нэшилл» предстал совсем не той командой, что одержала накануне две уверенные победы в родных стенах. Уже в первом периоде «хищники» получили три пробоины, а голкипер Пекка Ринне, являющийся претендентом на звание самого ценного игрока плей-офф, уступил свой пост 22-летнему сменщику Юуусе Саросу, который провел свой первый в карьере поединок в Кубке Стэнли. И его дебют не назовешь успешным — он оставался «сухим» всего 79 секунд. А к концу второго периода за его спиной побывали еще две шайбы.

Третий период обошелся без голов, зато был отмечен массовыми драками. По итогам первой из них на 12-й минуте удаления получили 6 игроков, оштрафованные в сумме сразу на 54 минуты. Еще одна потасовка вспыхнула за 34 секунды до финальной сирены.

Ход финальной серии Кубка Стэнли

«Питтсбург» — «Нэшвилл» — 3:2 (5:3, 4:1, 1:5, 1:4, 6:0)

Следующие поединки запланированы на 11 июня в Нэшвилле и, если потребуется, 14 июня в Питтсбурге.

«Питтсбург» четырежды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992, 2009, 2016).

«Нэшвилл» добрался до финала Кубка Стэнли впервые в своей 19-летней истории выступления в НХЛ.