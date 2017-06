Куда пойти в выходные в Минске, если денег хватит только на проезд

С наступлением лета улицы Минска наполняются магическим сочетанием музыки и кино — в Верхнем городе начался новый сезон дней национальных культур, работает бесплатный проект «Пешеходка», а во дворике Исторического музея под открытым небом показывают кино. Что предпочесть и как провести время, если в кармане не больше 20 рублей или денег нет совсем, расскажет AFISHA.TUT.BY.



Фото: Дарья Лобанова, TUT.BY

Где: во дворике Исторического музея по ул. Карла Маркса, 12 Когда: 9 июня, 22.00 Сколько: бесплатно

9 июня в Минске начнутся показы белорусского кино в рамках проекта «Белкинолето». Молодые энтузиасты уже не первый год продолжают знакомить минчан с отечественным кино — на безвозмездной основе.

Ранее AFISHA.TUT.BY рассказывала , как выглядит программа этого года и сколько это будет стоить.

Где: «САД» Когда: 9 июня, с 23.00 Сколько: бесплатно

На огонек в Минск заглянул всемирно известный DJ и саунд-продюсер из Германии. Микаэль Ватер (настоящее имя Phonique) — один из немногих электронных артистов, которых одинаково любят TV и радиостанции, fashion-бомонд, клабберы и музыкальные критики. Вы можете знать его по треку Feel What You Want. Он, кстати, несколько недель возглавлял мировые клубные и поп-чарты.

Кроме того, Phonique дважды удостоился награды от престижной премии Ibiza DJ Awards. В 2008-м и 2010-м году он победил в номинации лучший Deep House артист планеты. В общем, если вам это все близко, пропускать вечеринку крайне не рекомендуем.



Фото из архива. Автор: Дмитрий Гусалов, TUT.BY

Где: на площадке возле Дворца спорта Когда: 10 июня, с 10.00 до 22.00 Сколько: бесплатно

Гости фестиваля смогут попробовать блюда различных кухонь мира. Здесь будут организованы зоны фудкортов с множеством ресторанов и кафе, а также народный фастфуд.

Развлекательная зона фестиваля в виде «детского городка» с мастер-классами от развивающих клубов и площадка с мини-аттракционами порадуют самых маленьких гостей. А любителям ЗОЖ придется по вкусу спортивная площадка с занятиями по шейпингу.



Фото из архива. Автор: Ольга Трон, Ольга Синяк

Где: «Галерея Минск» (пр-т Победителей, 9) Когда: 10 июня в 10:30 Сколько: бесплатно

Радио Unistar организует проект «Лето в большом городе» уже третий раз. В этом году к танцам добавятся утренние занятия по разным видам фитнеса. Проект будет проходить каждые четверг и субботу на территории ТРЦ Galleria Minsk.

Каждое субботнее утро радио Unistar приглашает знакомиться с различными фитнес-направлениями на крыше паркинга ТРЦ Galleria Minsk.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Geometria.ru

Где: Метрополь (ул. Немига, 5) Когда: 10 июня, с 10:00 до 19:00 Сколько: вход свободный

Здоровый образ жизни и правильное питание — модный тренд, а потому на Beauty Day будут представлены натуральная косметика, натуральные масла холодного отжима, фруктовые батончики, мюсли, флаксы и слайсы.

На Beauty Day Все сможете приобрести авторские аксессуары и украшения, узнать о новых кометических продкутах и посетить познавательные лекции.

Дни национальных культур — лезгинка, кулачные бои и оркестр



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Где: Верхний город (пл. Свободы, 23А) Когда: 10 июня, с 12.00 Сколько: бесплатно

В субботу в Верхнем городе пройдет второй в этом сезоне фестиваль национальной культуры — День многонациональной России. На главной сцене выступят — хор русской песни имени А. Никитиной, фольклорный татаро-башкирский ансамбль «Лейсян», чувашский вокально-инструментальный ансамбль «Хамр-Ял», танцевальный ансамбль «Легенды Кавказа».

На фестивале также будет работать детская площадка с разными игровыми программами. На протяжении всего праздника будет работать фудкорт с русскими, дагестанскими, чувашскими и татаро-башкирскими блюдами.



Фото: Сергей Анискович, TUT.BY

Где: Верхний город (пл. Свободы, 23а) Когда: 10 июня, 14.00 Сколько: бесплатно

Программа в 14.00 стартует в музыкальном переулке, где выступит Трайбл Лето, Михаил Пыл и другие. В каретном дворике к вечеру можно будет услышать Андрея Сенькевича и поучаствовать в открытом мастер-классе школы танцев «Качели».



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дарья Бурякина

Где: «Галерея Минск» (пр-т Победителей, 9) Когда: 10−11 июня, начало в 11.00 Сколько: бесплатно

«Молоко» — это фестиваль счастливого детства, большое открытое мероприятие, посвященное современной семье, здоровому образу жизни, творчеству и тем, кто развивает свой бизнес в сфере детских товаров и услуг.

Гостей ждет маркет с необычными детскими товарами и брендами: растущая мебель, настольные игры, курсы робототехники, детские планшеты, летняя фотозона и другое. Вход свободный.

Где: площадь Свободы Когда: 10 июня, 20.00 Сколько: бесплатно

10 июня на площади у Ратуши состоится первый из трех еженедельных концертов фестиваля « Джазовые вечера с Банком БелВЭБ » сезона-2017. Хедлайнером вечера будет один из лучших джазовых гитаристов мира Скотт Хендерсон (США), а откроет программу 7-летняя София Курлович из Солигорска. Начало концерта в 20.00, вход свободный.

Если есть 20 рублей: « Гастрофест » — крафтовые закуски





Где: столичные заведения Когда: с 25 мая по 14 июня Сколько: 20 рублей

Десяток заведений предлагают крафтовые закуски к пиву в Минске. Каждый день до 14 июня минчане могут попробовать любой из предложенных сетов по фиксированной цене 20 рублей. Напомним, что цель фестиваля, как признаются организаторы, — за умеренную цену познакомить минчан с различными кухнями и шеф-поварами лучших столичных заведений.

***

И если вы не нашли в перечисленных вариантах отдыха ничего подходящего, мы продолжаем подсказывать вам, как можно провести время летом в городе. Так, в Минске открылся аквапарк «Дримлэнд» , в этом сезоне здесь наконец заработали горки, вскоре появится мировой бренд фастфуда — KFC. Ранее AFISHA.TUT.BY позаботилась о вас и нашла закрытые террасы в центре Минска, где дождь и ветер не страшен и 7 новых террас Минска, о которых вы можете не знать. Обратите внимание на список мест, где можно без денег интересно провести время и занять себя чем-нибудь полезным. А также посмотрите обзор оборудованных мест для приготовления еды на углях в черте города.