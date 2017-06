Где тусоваться сегодня и завтра вечером: 5 самых жарких вечеринок выходных

Если погода не гарантирует жарких выходных, за дело берутся столичные промоутеры. AFISHA.TUT.BY насчитала в Минске как минимум 5 ярких вечеринки в вечер пятницы и субботы.



Когда: 9 июня с 23.00. Где: «Граффити». Сколько: 8 рублей.

Если кто не знает, всю неделю «Граффити» отмечает свое 18-летие — солидную, между прочим, дату для клуба. По этому поводу в пятницу здесь пройдет вечер мрачной (ну, а что вы слушаете в праздник?) музыки DISQUE SOMBRE. И хоть для клуба этот формат не впервой, на сей раз гостей будет ждать обновленная визуальная составляющая, чуть более веселая, чем обычно, атмосфера, и пять часов пост-панка, новой волны и другой музыки последних четырех десятилетий, тщательно отобранной сообразно статусу мероприятия.



Когда: 9 июня с 21.00. Где: «Дельбар». Сколько: бесплатно.

Традиционная вечеринка в «Дельбаре». Организаторы предлагают окунуться «в фееричную атмосферу женского тепла и безудержного веселья». Мы ничего не обещаем, придется верить им на слово. Помните про возрастное ограничение в 18+.

Когда: 9 июня с 23.00. Где: «САД». Сколько: бесплатно.

На огонек в Минск заглянул всемирно известный DJ и саунд-продюсер из Германии. Микаэль Ватер (настоящее имя Phonique) — один из немногих электронных артистов, которых одинаково любят TV и радиостанции, fashion-бомонд, клабберы и музыкальные критики. Вы можете знать его по треку Feel What You Want. Он, кстати, несколько недель возглавлял мировые клубные и поп-чарты. Кроме того, Phonique дважды удостоился награды от престижной премии Ibiza DJ Awards. В 2008-м и 2010-м году он победил в номинации лучший Deep House артист планеты. В общем, если вам это все близко, пропускать вечеринку крайне не рекомендуем.



Когда: 10 июня с 21.00. Где: Минское море, Ривьера Кантри Клаб. Сколько: покупаете в пятницу — 15 рублей, на входе — 20 рублей. Купить билет

Стартовавшие в прошлом году, вечеринки Zoom в субботу открывают сезон. Из интересного: место проведения — живописный берег Минского моря с песочком и мягкими креслами, фудкорт с едой и напитками, три танцевальные площадки. Если добираться на своем авто лень, между Минском и «Ривьерой» каждый час будет курсировать PartyBus с музыкой и веселой атмосферой. Стоимость поездки — всего 5 рублей. Или специальный тариф на такси.

В программе будет Nerv, Zagortsev, Mad Mause и прочие. Все подробности можете посмотреть тут .



Когда: 10 июня с 23.00. Где: «Хулиган». Сколько: чек-бар 5 рублей.

Проект Minsk'81 отмечает двухлетие и по этому поводу собирает вечеринку. Кроме того в числе развлечений будет презентация коллаборации Minsk'81

и OutCast Streetwear, презентация мини-альбома группы Fury Weekend, презентация мини-альбома группы TV Players, торжественное или не очень открытие летней террасы бара «Хулиган». Если все это для вас не значит ничего, просто приходите на душевный вечер на Октябрьскую и курсируйте между заведениями, как делали бы это на Зыбицкой.