Google и Facebook открыли вакансии менеджера по взаимодействию с Россией

Американские IT-компании Google и Facebook открыли вакансии и начали поиск менеджеров по взаимодействию с российскими властями. Как следует из описания позиции, такому человеку придется общаться с чиновниками, со СМИ и консультировать коллег по вопросам ограничений в стране.





Компания Google и социальная сеть Facebook объявили о поиске менеджеров, которые будут заниматься взаимодействием с российскими государственными структурами. Соответствующие вакансии обе корпорации разместили на своих официальных сайтах.

Согласно информации на сайте Facebook, специалист по России должен владеть русским языком на уровне носителя для того, чтобы представлять компанию на встречах с чиновниками, общаться с прессой, а также консультировать своих коллег по вопросам госограничений в области IT в России при разработке новых продуктов и услуг и следить за обновлениями в российском законодательстве. Человеку, претендующему на эту должность, предложат работать в офисе компании в Варшаве.

«Мы ищем великолепного политического коммуникатора, который может сочетать страсть к таким интернет-сервисам, как Facebook, с углубленным знанием политических и законодательных особенностей России», — говорится в описании позиции.

Google, в свою очередь, ищет менеджера по государственной политике и связям с государственными органами России, который будет представлять IT-компанию на официальных встречах в правительстве, с регулирующими технологическую отрасль органами. Такому человеку предложат заняться разработкой стратегии правил использования сервисов Google в России.

«Технологии быстро развиваются, поэтому очень важно, чтобы мы тесно сотрудничали с политиками, регуляторами, учеными и иными „третьими“ лицами, чтобы помочь им понять проблемы, которые затрагивают интернет и наших пользователей», — следует из информации на сайте Google.