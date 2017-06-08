ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Google и Facebook открыли вакансии менеджера по взаимодействию с Россией

09.06.2017 08:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американские IT-компании Google и Facebook открыли вакансии и начали поиск менеджеров по взаимодействию с российскими властями. Как следует из описания позиции, такому человеку придется общаться с чиновниками, со СМИ и консультировать коллег по вопросам ограничений в стране.


Компания Google и социальная сеть Facebook объявили о поиске менеджеров, которые будут заниматься взаимодействием с российскими государственными структурами. Соответствующие вакансии обе корпорации разместили на своих официальных сайтах.

Согласно информации на сайте Facebook, специалист по России должен владеть русским языком на уровне носителя для того, чтобы представлять компанию на встречах с чиновниками, общаться с прессой, а также консультировать своих коллег по вопросам госограничений в области IT в России при разработке новых продуктов и услуг и следить за обновлениями в российском законодательстве. Человеку, претендующему на эту должность, предложат работать в офисе компании в Варшаве.

«Мы ищем великолепного политического коммуникатора, который может сочетать страсть к таким интернет-сервисам, как Facebook, с углубленным знанием политических и законодательных особенностей России», — говорится в описании позиции.

Google, в свою очередь, ищет менеджера по государственной политике и связям с государственными органами России, который будет представлять IT-компанию на официальных встречах в правительстве, с регулирующими технологическую отрасль органами. Такому человеку предложат заняться разработкой стратегии правил использования сервисов Google в России.

«Технологии быстро развиваются, поэтому очень важно, чтобы мы тесно сотрудничали с политиками, регуляторами, учеными и иными „третьими“ лицами, чтобы помочь им понять проблемы, которые затрагивают интернет и наших пользователей», — следует из информации на сайте Google.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские IT-компании Google и Facebook открыли вакансии и начали поиск менеджеров по взаимодействию с российскими властями. Как следует из описания позиции, такому...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Где тусоваться сегодня и завтра вечером: 5 самых жарких вечеринок выходных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика