|
Google и Facebook открыли вакансии менеджера по взаимодействию с Россией
Американские IT-компании Google и Facebook открыли вакансии и начали поиск менеджеров по взаимодействию с российскими властями. Как следует из описания позиции, такому человеку придется общаться с чиновниками, со СМИ и консультировать коллег по вопросам ограничений в стране.
Компания Google и социальная сеть Facebook объявили о поиске менеджеров, которые будут заниматься взаимодействием с российскими государственными структурами. Соответствующие вакансии обе корпорации разместили на своих официальных сайтах.
Согласно информации
«Мы ищем великолепного политического коммуникатора, который может сочетать страсть к таким интернет-сервисам, как Facebook, с углубленным знанием политических и законодательных особенностей России», — говорится в описании позиции.
Google, в свою очередь,
«Технологии быстро развиваются, поэтому очень важно, чтобы мы тесно сотрудничали с политиками, регуляторами, учеными и иными „третьими“ лицами, чтобы помочь им понять проблемы, которые затрагивают интернет и наших пользователей», — следует из информации на сайте Google.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские IT-компании Google и Facebook открыли вакансии и начали поиск менеджеров по взаимодействию с российскими властями. Как следует из описания позиции, такому...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии