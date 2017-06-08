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LADY.TUT.BY при поддержке Альфа-Банка представляет шестой сезон проекта о серьезном бизнесе с женским лицом — «Леди Босс — 2017».

— Нам прислали письмо, на которое мы просто не могли не откликнуться, несмотря на довольно плотный график гастролей. Ведь это прекрасно, когда мечты сбываются! Особенно у девчонок, у которых все самое интересное еще впереди!

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В первую очередь, мы хотели подарить эту песню Насте! Настя, надеюсь сейчас ты веришь в то, что чудеса случаются? Подпевай! И начинай загадывать новые желания! - обратились к Анастасии Горловой Ксения Жук и Артем Лукьяненко, солисты группы Naviband .









И Настя подпевала! А вместе со словами лились слезы- слезы радости! Еще бы: встретиться с кумирами, пообщаться, взять автограф и получить «безлимитное приглашение» на все концерты! Анастасия — одна из 12 юных леди, чьи мечты в волшебный благотворительный вечер проекта «Леди Босс — 2017» начали воплощать в жизнь самые успешные бизнесвумен страны! Девочки из детских домов, социальных приютов и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, рассказали о своих самых заветных желаниях Леди Босс — 2017:

— Я мечтаю стать визажистом. Очень хочу подчеркивать достоинства людей и скрывать недостатки. Ведь это так важно — чувствовать себя уверенно! — откровенничает Вероника Джумок.

— Первый раз интервью даю, поэтому волнуюсь, извините. Но уверена, что когда стану крутым известным парикмахером, то общение с прессой станет для меня привычным делом! — кокетничает Анастасия Шевелева.

— Обещаю, когда станут выдающимся поваром — обязательно угощу вас своим фирменным блюдом! (улыбается) Пока же очень хочу принять участие в кулинарном шоу либо мастер-классе от именитых поваров! — мечтает Диана Бойнегри. — Думаю, эти знания пригодятся мне в ближайшем будущем. Ведь я в Гомель на повара-кондитера поступаю!



Шикарные наряды для девочек предоставил Шоу-рум «Oh My Look» .





«А я мечтаю фигуристкой мирового уровня стать!, «Очень хочу конным спортом заниматься. Обожаю лошадей. Уверена, буду самым заботливым ветеринаром», «Певицей быть непросто, знаю. Но друзья говорят, что голос у меня есть!», «А я музыкальную школу для детей из малообеспеченных семей открою! Когда-нибудь. Я верю в это. Пока просто хочу сама получить музыкальное образование, развиваться в этом направлении», — и это лишь малая часть тех добрых и светлых желаний, которые девочки доверили бизнес-леди.

Уверены, все сбудется! Ведь за дело берутся волшебницы-бизнесвумен! Они станут для девочек не просто помощниками на пути к своим целям, но и друзьями. Теми, к кому всегда можно обратиться за советом, с кем можно поделиться радостью или просто рассказать о нелегком дне!

Но быть готовыми к исполнению своих желаний тоже нужно! Для этого наши талантливые и целеустремленные девочки отправятся в лагерь на базе оздоровительного комплекса «Ислочь-парк» . Каждый день с ними будут заниматься психологи, преподаватели творческих дисциплин, а также стилисты-имиджмейкеры, которые позволят девочкам почувствовать себя юными леди! А помогут организовать этот летний благотворительный тур самые щедрые, добрые и красивые люди Минска — все, кто пришел на благотворительную фотовыставку-акцию проекта «Леди Босс — 2017».













Характер, настроение главных бизнесвумен передавали 36 фотографий. Результат не одной недели работы, в которую вложены все мастерство фотографов, стилистов, визажистов, парикмахеров и, конечно, моделей.

Все три образа — разные грани ярких и глубоких личностей наших участниц. И они эти грани не просто нашли, но и смогли показать огромной аудитории.

Познакомиться со всеми фотоработами можно здесь .

- Помните, только нашими сердцами, только нашими надежными руками мы строим то общество, в котором живем. И все мы имеем равные возможности, когда становимся опорой друг другу, — обратилась к гостям вечера Светлана Зе ре , руководитель проекта «Леди Босс». — Пусть этот благотворительный вечер станет очередной отправной точкой для добрых дел!



Задорно и с душой благотворительную фотовыставку провели обаятельные ведущие Дмитрий Аврамчик и Андрей Шумилов









А тем временем желающих сделать лето 12 девочек запоминающимся и полезным становилось все больше и больше. Беспроигрышные лотереи раскупались в миг! Так, журналист Татьяна Сулимова ушла домой с картиной «В солнечном городе» маленькой художницы Маши Мурзич. Она воспитанница сада-начальной школы «Апельсин» (учредитель Вера Быкова, участница «Леди Босс-2017»). Оформила произведение Ольга Гринкевич, участница «Леди Босс — 2017», генеральный директор/соучредитель сети багетных мастерских «БелБагетМастер».

Остальные счастливчики стали обладателями сертификата на уборку кухни под ключ от компании «Cleanny» (совладелец, директор Елена Симончук, участница «Леди Босс — 2017»); сертификата на 4 часа консалтинга от Катерины Левченко (участница «Леди Босс — 2017»), управляющего партнера OrangeProcess, CRM-эксперта и сертифицированного коуча ICC; сувениров от компании «Bosch»; сладких угощений от компании VIP-PRESENT Chocolatier ; ароматных презентов от пряничной мастерской Pernik.by; стильных салфетниц от компании ОДО «Ирен ЭСТЕТ».

Не менее жарким и активным был аукцион! Ни один лот не остался невостребованным, а цена взлетела в несколько раз! Именно такие моменты еще раз подтверждают, сколько неравнодушных людей живет в нашей стране! И что добро всегда притягивает добро!









Итак, немного о том, какие лоты были куплены щедрыми людьми — гостями благотворительного вечера «Леди Босс — 2017»: сертификат на фотосессию от неоднократного победителя премии профессиональной свадебной фотографии, участника фотоконкурса «Леди-Босс» Александра Вафика; сертификат на фотосессию от участника фотоконкурса «Леди-Босс» Даниила Анохина; ужин в ресторане с пластическим хирургом медицинского центра «Антес-Мед»; экскурсия на предприятие «Лидское пиво» на 4 персоны; участие в семейном баттле от компании «Le Gourmet»; сертификат на Spа-программу для двоих от салона «Royal Thai Spa»; игровая футболка с автографами Национальной сборной Беларуси по футболу; игровая клюшка с автографом А. Калюжного; сертификат на бесплатный выпуск и обслуживание премиальной карт Mastercard Gold от Альфа-Банка; сертификат на бесплатный выпуск и обслуживание премиальной карты Visa Platinum от Альфа-Банка; сертификат на проживание на 2 персоны с оздоровительными процедурами и завтраком в «Ислочь-парке»; водный урок на яхте на 3 часа от Яхтенной школы «Beneteau»; картины перспективных молодых художников Артема Василенко, Александры Щелковой, Полины Мельниковой, которые создавалась в этот волшебный вечер.



Слева направо: Алена Авдеенко, Диана Шкот, Дарья Шиманская, Виктория Заяц — участницы предыдущих выпусков «Леди БОСС»









Катерина Левченко, сооснователь OrangeProcess :

— Еще раз убедилась, что участницы обладают невероятной фантазией. Потрясающие фотографии. Каждый читатель может убедиться в этом сам, посмотрев снимки. Надеюсь, что мы окажемся добрыми феями для девочек, которых взяли под свое крыло. Каждый человек должен иметь шанс реализовать свою мечту. А у нас есть возможность этот шанс дать.

Ольга Гринкевич, генеральный директор/соучредитель сети багетных мастерских «БелБагетМастер» — www.baget.by :

— «Две Эвелины Хромченко! Вот попала, — проскочила мысль на жеребьевке. — С такими будут сложно. Профессионалы редко слышат чужое мнение». Но на этот раз я ошибалась. С Юлией Петруненко и Екатериной Белькевич работать одно удовольствие! На первую встречу Катя и Юля пришли с презентациями образов и идеально подобрали одежду к моей фигуре! Они нашли классных специалистов: парикмахера-визажиста Ольгу Баранникову, парикмахера Викторию Миллер. В процессе съемки узнала, насколько девушки креативны и позитивны в подходе к клиенту.

Этот проект благотворительности прежде всего об эмпатии к девочкам-подросткам, которые нуждаются в помощи. У меня нет опыта общения с такой возрастной группой. Просто купить платье или туфли? Но в наше время и так материальное доминирует над моральным. Это развращает, так появляются новые «хочу». Я за то, чтобы дать возможность к развитию. И восхищаюсь Леди Босс, которые это делают.

Елена Симончук, совладелец, директор компании Cleanny (уборка домов и квартир):

— Мне очень-очень повезло с фотографом Женей Короленко и стилистом Аленой Карецкой — никогда в жизни не было у меня таких красивых образов и фотографий. В обычной жизни я одеваюсь просто: джинсы, майка, кроссовки, в чем удобно приехать даже на уборку. А тут белый костюм, представляете?

Иногда нужно выглядеть безупречно. И для этого действительно нужны стилисты, фотографы, визажисты и парикмахеры, которые помогут получить нужный результат, даже если в обычной жизни ты привык выглядеть по-другому. Это был интересный опыт, хотя вряд ли я буду устраивать фотосессии каждый день — это огромный труд по преодолению себя (улыбается).

Надеюсь, что все мы доставили радость пришедшим на благотворительный вечер зрителям — все такие разные и прекрасные!



Дружественную атмосферу вечера создавала волшебная музыка в исполнении инструментального ансамбля «Ars Longa»





Валентина Неизвестная, управляющий партнер ООО «РСМ Бел Аудит» :

— Сама идея взять опеку над девочками — невероятный проект! Спасибо за это организаторам! Моей подопечной стала девушка Лера, ей 15 лет. Она мечтает заниматься творчеством, а самая главная ее мечта — оказаться на сцене. Я помню себя ребенком и, как это ни смешно, тоже мечтала о сцене. Мои детские мечты не сбылись, но вдруг повезет этой девочке и это окажется реальностью в ее жизни. В чем я ей с удовольствием помогу.

Мне очень повезло с командой специалистов при съемке образов для фотосессии. Это настоящие профессионалы своего дела: стилист Дарья Судьева, фотограф Татьяна Буцневич, визажист Зая Авдеенко. Это просто замечательные люди, с которыми мне было очень легко и приятно работать в непривычном для меня образе. Спасибо им огромное! И спасибо проекту «Леди Босс» за предоставленную возможность! Я очень довольна результатом, это было по-настоящему круто!

Юлия Забабуха, генеральный директор компании СП «Унибелус» ООО :

— Этот этап был, наверное, самым впечатляющим. Во-первых: подготовка самих образов. Наша команда: фотограф Павел Стриго, стилист Елена Скарупо и стилист по прическе и макияжу Татьяна Седова постаралась создать запоминающиеся образы и, думаю, нам это удалось. Большого труда стоил образ «Звезда», где мы снимали балерину. Тот, кто понимает, что такое работа в стиле «молоко», оценит профессионализм Павла по-достоинству.

Было очень приятно, что, учитывая цель, для которой готовились работы, многие партнеры проекта предоставляли свои ресурсы бесплатно! И если кто-то захочет присоединиться к нашему вкладу, я готова реализовать свои образы уже не в рамках аукциона — обращайтесь! Вырученные средства пойдут на благотворительность!

Юная леди, с которой мы постараемся совместно осуществить ее мечту о кулинарном мастер классе — Диана, живет в Мозыре в детском доме. Наше, пусть и недолгое общение уже дало столько теплоты, которой нам часто не хватает! Не бойтесь делать добро и говорить об этом — заражайте своим примером других и тепла от этого станет только больше!

— Мне было интересно участвовать в съемках. Я считаю, что хорошая фотография — это свет и эмоция, которую может уловить фотограф. Во время работы над фотосессиями я стала лучше разбираться в профессионализме фотографов и в непростой работе модели. Очень благодарна Юле Терентьевой, которая предложила интересные идеи и помогла их реализовать, Дмитрию Кохно, который участвовал в съемке образа «Звезда» и всем, кто пришел на благотворительную выставку!

Выставка с нашими фотографиями имела свою цель — сбор средств для девочек из детских домов и это явилось хорошим стимулом для работы. Надеюсь, что все это принесет пользу.













Приятно отметить, что партнеры проекта не только предоставили лоты для розыгрыша, но и сами были активны в приобретении прекрасных подарков. Не остались равнодушными к акции и сами участницы нынешнего сезона «Леди Босс». Ирина Тарасевич не смогла устоять перед лотом на фотосессию от Даниила Анохина, а Валентину Неизвестную можно смело назвать самым активным «игроком». Валентина стала обладательницей двух лотов от Альфа-Банка: сертификат на бесплатный выпуск и обслуживание премиальной карт Mastercard Gold, сертификат на бесплатный выпуск и обслуживание премиальной карты Visa Platinum!













Не сказали мы еще о нескольких очень важных лотах, которые были проданы в настоящей борьбе! Конечно, это фотоработы-победители в каждом образе! Однако прежде чем раскроем главную интригу фотовыставки и узнаем, кто выиграл, представим уважаемое жюри:

Fashion-фотограф Эндрюс Ковас. Фотограф, победитель фотовыставки «Леди Босс — 2016» Татьяна Тихомирова. Креативный директор Модного дома GOOSEberry, Владелец Имидж-студии стиля, моды и фото «Ассоль» Алена Навроцкая. Эксперт по имиджу и протоколу. Шеф-стилист проекта «Леди — Босс» Екатерина Болотова. Анастасия Петрович, начальник отдела партнерских программ ЗАО «Альфа-Банк». Ольга Рачко, руководитель и соучредитель ООО «Антикризисное управление», победительница «Леди Босс — 2015». Анастасия Бадретдинова, корреспондент Женского Журнала. Виктория Лапидус, менеджер по трейд-маркетингу. Иван Айплатов, дизайнер.

— Помогать по мере возможности тем, кто в этом особенно нуждается — одно из направлений социальной ответственности Альфа-Банка. Мы с особенным вниманием отнеслись к благотворительному этапу проекта «Леди Босс». Помочь осуществить мечты и раскрыть таланты девочек, которые в силу разных обстоятельств лишены необходимой для этого поддержки — ключевая цель благотворительного этапа проекта «Леди Босс». Выставка и благотворительный аукцион — лишь одна из созданных для этого возможностей. Невероятно эмоциональным был момент знакомства участниц проекта с девушками, для которых они могут стать в жизни кем-то очень важным. Зачастую определяющим фактором достижения успеха становится именно наличие рядом мудрого человека, наставника, готового дать совет и поделиться жизненным опытом. Хочется верить, что так и случится. А для участниц проекта это, безусловно, станет новым уровнем самореализации, — отметила Елена Касперович, главный специалист по связям с общественностью Альфа-Банка.

— Я очень люблю этот этап. У всех есть возможность перевоплотится, побывать в новом образе. В процессе раскрываются как модели-участницы, так и творческая группа: дизайнеры и фотографы. Для начинающих творцов — это момент, когда начинается новый виток в карьере, так как за конкурсом следит большое количество белорусов. Ну и одна из благороднейших миссий — это то, что вырученные денежные средства от аукциона идут на оказание помощи детям. В этом году нашим участницам представилась возможность воплотить в реальность мечты 12 девочек. И очень волнительно и трогательно было наблюдать, как у юных леди появлялись слезы радости, ожидания, переживания вслед за которыми приходила улыбка. Этап достаточно эмоциональный, трогающий до глубины души. Но оставаться в тонусе, как всегда, помогала артезианская вода AURA, — прокомментировала волшебный этап проекта Алена Авдеенко, акционер и директор по продажам ОАО « Лидское пиво », участница «Леди Босс — 2016».













- Как член жюри я хочу поддержать всех фотографов, участниц-моделей, стилистов, визажистов, парикмахеров, всех тех, кто трудился над образами. Поверьте, каждая команда проделала огромную работу и достойна называться лучшей! Здорово, что уровень работ по сравнению с прошлым годом стал выше. Спасибо фотографам за то, что они не боялись ставить перед собой достаточно сложные задачи и с успехом их выполнили! Если вам, участники команд, удалось подружиться и получить удовольствие от совместной работы, вы выполнили сверхзадачу! - выступила Татьяна Тихомирова.

После таких слов остается только догадываться, как нелегко жюри сделать выбор. Однако конкурс есть конкурс.

Итак, впервые в истории проекта образ «Босс» двух команд набрал равное количество баллов, а значит и победителей в этой «категории» два:

Модель: Алла Кашкан, учредитель, заместитель директора группы компаний ООО «Арт-тем» (газовое отопительное оборудование), «Служба ремонта и монтажа котлов»

Фотограф: Ната Никулина

Стилист: Ольга Зеленская

Парикмахер: Янина Бощук ( салон красоты «Доминант »)

Визажист: Даша Брум





- На победу мы настраивались! Иначе зачем что-то делать, если не планируешь быть лучшим? Думали только что их (прим.: побед) будет больше (улыбается). Ведь мы приложили максимум усилий и стараний для этого! А еще получили неимоверный кайф от самого процесса работы в сложившейся команде. Здорово, что Алла нам полностью доверилась. «Модель - инструмент в руках художника» - согласилась она и все получилось! Интересно, что образ «босса», который и «выстрелил» родился уже в процессе съемки. Изначально в голове были абсолютно другие задумки. Были, как и полагается на любом пути к успеху, у нас и препятствия. Приходилось в экстренном режиме менять наряды, переносить фотосессии… Но в итоге все получилось! Результат перед вами!, - рассказала о проделанной работе Ната Никулина.

Модель: Вера Быкова, учредитель ЧУО «Учебно-педагогический комплекс детский сад — начальная школа «Апельсин»

Фотограф: Тани Нова

Визажист: Ольга Заболотная

Парикмахер: Ольга Величко

Идея образов и координация: Юлия Рубинчик

Стилист: Оксана Лещук





- Победу не ждали или, скорее, просто не думали о ней. Но образ, который признан лучшим, - действительно самый сильный из трех. Наверное, таким его делают и обстоятельства, при которых он создавался, - раскрыла секреты успеха Тани Нова. - Например, был экстрим. На 40-ой неделе беременности мне пришлось стоять на шаткой высокой стремянке (улыбается). Добавьте к этому «неуловимую» детвору и постоянный шум. Сосредоточиться было сложно, но чего не сделаешь и не вытерпишь ради искусства. А только так я могу назвать то, что мы с командой создали! Большое спасибо нашей модели Вере за доверие. Ощущение разницы в возрасте стерлось на второй день и все получали удовольствие от совместной работы! А вообще здорово, когда модель знает, чего хочет! В нашем случае тема детей должна была проходить красной линией через все образы. Возможно, именно это четкое видение помогло нам выиграть!.

В образе «Звезда» жюри признало лучшей работу команды в составе:

Модель: Надежда Ручанова, директор ActiveCloud (ООО «Активные технологии»)

Фотограф: Александр Вафик

Имидж-дизайнер: Юлия Богдан

Парикмахер-стилист: Сергей Календа

Визажист: Маргарита Ловец

Ретушер: Юлия Назарова

Благодарность: Виктория Романовская, Вероника Зайковская, Валерия Зенькевич, Екатерина Жоровина, Вера Климова, Анна Бовтрукевич, Ирина Панченко.





- Все всегда получается неожиданно. И как это обычно бывает - большие затраты (временные, физические, эмоциональные) остаются неоправданными. Так, наверное, произошло и с нами. Ведь образ «звезды» родился быстро и легко воплотился в жизнь. Большая заслуга в этом, конечно, самой модели Надежды. Ведь когда человек безумно любит свою работу и при этом понимает, что с этой «любовью» делать, как ее лучше выразить в снимке и донести до огромной аудитории - большое счастье для фотографа (улыбается). К тому же, у Надежды прекрасные организаторские способности, что существенно облегчало процесс фотосессии. Все были на месте, все было под рукой! Удивительно, но Надежда и ее коллеги настолько вжились в роль капитана и стюардесс.(Прим.: образ «босс») что прохожие в аэропорту принимали их за действующий персонал самолета! Разве это не показатель того, что все действительно получилось? - считает Александр Вафик.

В образе «Пин-ап» в этом году тоже 2 работы набрали равное максимальное количество баллов:

Модель: Екатерина Варганова, руководитель ЧУП «Перник-бай» — Пряничная мастерская Pernik.by

Фотограф: Слава Поталах

Имидж-стилист, визажист-парикмахер: Ольга Якушева

Благодарность: видеографу Дмитрию Дичковскому, Студия видео AndCutMediaBy .

Фотографам Виталию Хацуку и Александру Вафику, а также Елене Шваюновой за помощь в проведении фотосессии.





- Если быть честным, то победы именно в этой номинации (Прим.: образ «пин-ап») ожидал! Я общался с другими фотографами и примерно понимал, что будет у них (улыбается). Это дало мне возможность взвесить наши силы и понять, за счет чего мы можем «выстрелить». Глаз-то в этом деле наметан (улыбается). Здесь команде главное прислушиваться к мнению друг друга, довериться. Прекрасно, что и наша модель Екатерина четко понимала, что хочет увидеть по итогу работы. Это существенно упрощает процесс съемки. Хотя были свои сложности и у нас. Например, довольно долго и щепетильно мы подбирали все аксессуары для образа"пин-ап". Но старания оправдались! Вообще в этом году все работы 12 команд были на достойном уровне. Видно, что проект растет! - отметил Слава Поталах.

Модель: Наталья Гулак, топ-менеджер (рынок РБ) ЗАО «Доминанта-Сервис»

Фотограф: Даниил Анохин

Стилист: Татьяна Чаевская, Шоппинг-сопровождение в Вильнюсе, организация гардеробного пространства

Визаж и прически:

Маша Машутина

Астрейко Светлана (« Студия Красоты Вероники Квятковской »)

Помощник стилиста: Ольга Мисякова

Благодарность: Ольга Мисякова, Яромир Лобач, Кирилл Сецко, Максим Мычко, Егор Войнов, Слава Поталах.





Лучшим из лучших среди фотографов признали Даниила Анохина. Мы поздравляем Даниила и его команду с заслуженной победой и желаем дальнейших творческих успехов! Пусть титулы будут громкими, а дела добрыми!

- Я вообще забыл, что есть «абсолютная победа»! Поэтому когда нас признали лучшими в образе «пин-ап» я был рад и стал строчить друзьям сообщение о результате в одной номинации. Но тут нас объявляют как победителей всей фотовыставки! Неожиданность, счастье! Неожиданное счастье! Надо отдать должное Наталье, с которой работать сплошное удовольствие! Каждому бы фотографу такую модель (улыбается). Хотя были и у нас инциденты в процессе фотосессии. Лошадь, которую нам приготовили для съемки (Прим.: образ «босс») оказалось с характером.





Конечно, свою роль тут сыграли мы, незнакомцы, яркий свет, фотовспышки, шум. Съемку приостановили. Но судьба подбросила нам другую возможность закончить начатое. Выручила нас одна из посетительниц центра, чья лошадь и стала нашей моделью (улыбается).

Не могу не отметить уровень фоторабот в этом году. Рост на лицо! Да и сам я в этот сезон свои ошибки из прошлого исправлять пришел! Надеюсь, получилось! - поделился впечатлениями от победы Даниил Анохин.









Алла Кашкан, учредитель, заместитель директора группы компаний ООО «Арт-тем» (газовое отопительное оборудование), «Служба ремонта и монтажа котлов»:

- Я с большим интересом и нетерпением ждала благотворительную фотовыставку, зная, что образы участниц превзойдут все ожидания. Все девушки раскрыли себя с самых непредсказуемых сторон и образу каждой можно посвятить целое эссе. Это удивительно — соприкоснуться с таким преображением. На выставке царил дух творчества, искренней радости и неподдельной гордости. Участницы наперебой рассказывали «как это было», раскрывая все секреты съемки. Очень радует, что девочки из детских домов, которые присутствовали на этой выставке, смогли соприкоснуться с творчеством и красотой, ощутили на себе заботу и любовь. Думаю, организаторам удалось подарить праздник всем присутствующим в зале.

Ирина Тарасевич, соучредитель, финансовый директор ОДО «Ирен ЭСТЕТ» :

- Трудно помочь, удобней сделать равнодушный вид.

Эволюция из нас вывела отдельный ушлый вид.

В запасе у каждого есть коллекция пластмассовых масок.

Но однажды ты захочешь отказаться от них и скажешь «Здравствуй!».

Здравствуй мир, в котором я нужен кому то.

В котором я буду жить, жить, а не как будто.

Буду делать добро и это добро в тайне хранить.

Большой человек, ты — чей то ангел-хранитель, пойми…

Эти слова очень честно отражают ту идею, которая должна была пройти красной нитью в этот чудный вечер — вечер знакомства с маленькими и ранимыми девочками. Хочется узнавать их достижения. Оберегать их от невзгод и ошибок.

Главное, чтобы у нас хватило сил, желания и возможностей. Будьте милосердны, честны и благородны.



Поддержать перевоплощения каждой участницы проекта всегда готова питьевая вода « AURA »



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Екатерина Варганова, руководитель ЧУП «Перник-бай» — Пряничная мастерская Pernik.by :

- Для меня создание образов для фотосессий и сами съемки стали одним их самых увлекательных занятий! Мне было интересно окунуться в эту атмосферу и я очень рада знакомству и возможности поработать с такими профессионалами, как фотограф Слава Поталах и стилист Ольга Якушева. Я получала от съемок огромное удовольствие и уже скучаю (улыбается). И, конечно, я рада нашей победе в номинации «пин-ап». В этом фото Славе и Ольге удалось полностью отразить мой внутренний игривый и живой образ (улыбается).

На фотовыставке меня приятно поразили работы других участниц. Каждой получилось раскрыть себя и удивить всех!

К этому мероприятию все готовились с особым настроением, понимая, насколько важна поддержка и помощь девочкам, которые в этом нуждаются. Каждый из присутствующих на фотовыставке внес свой вклад в большое доброе дело! Спасибо всем!

- Потрясающий проделан путь каждой из участниц в подготовке этой волшебной фотовыставки. Хотя на первый взгляд моя команда показалась «слабоватой»: фотограф Тани Нова на девятом месяце беременности, координатор Юля Рубинчик с годовалым малышом подмышкой и стилист Елена Мартынова, живущая в Могилеве, у которой внезапно заболел ребенок, и поэтому она отказалась от участия в проекте. Как же я ошибалась! Ведь все получилось! Мы победили, пусть и в одном образе!

На выставке я познакомилась со своей подопечной Лизой Маненок. Очень хочется ей помочь стать музыкантом. Учитывая мое музыкальное образование, которое мне за всю жизнь так и не удалось реализовать в полной мере, поддержать и направить девушку по пути к ее мечте мне будет просто в удовольствие.

Этап позволил мне выйти за рамки. Я вообще фотографироваться не любила. А тут после 23-го дубля Тани Нова сказала: «А Вы, Вера Эдуардовна, уже как профессиональная модель!» Так что — учимся! Недавно прочитала в Facebook про 63-летнюю американскую модель Лин Слейтер. А мы чем хуже? Кто сказал, что женщине за 60 вход в модельный бизнес закрыт? Пора пробовать что-то новое (улыбается). Это, конечно, шутка. Но! Еще одно ограничивающее убеждение преодолено!









Разыгралась нешуточная «борьба» и за приобретение фоторабот-победителей выставки. Активными были не только гости вечера-ценители искусства, но и сами участницы. И выкупали они не только свои образы, но и фотоработы друг друга. Так Ольга Гринкевич ушла домой с фотокартиной Даниила Анохина, где в качестве модели в образе пин-ап блистает Наталья Гулак. А муж Веры Быковой не мог не приобрести прекрасное изображение жены в образе «босса».

«Леди Босс — 2017» еще долго делились впечатлениями от работы с фотографами, стилистами, визажистами, парикмахерами. Каждая утверждала, что именно ей повезло с командой. А мы знаем, что нам повезло с самими участницами! Участницами, чье неравнодушие, искренность, доброта и любовь творят чудеса!

— Что такое счастье? Это когда незнакомые люди хотят сделать тебя счастливой! Спасибо, Леди Босс — 2017 за ваши добрые сердца! Спасибо всем тем, кто работал над нашими образами сегодня — у вас золотые руки! Спасибо гостям вечера за их неравнодушие! Люди, верьте в чудеса — они сбываются! - подытожили юные леди.

Организаторы проекта выражают благодарность Минскому социально-экономическому фонду «Чистое действие» за помощь в организации этого чудесного благотворительного вечера! Благодаря работе вашей команды волонтеров мир становится добрее, а улыбки детей сияют ярче!

А что думают об этапе перевоплощений и волшебства менторы проекта?

Ольга РАЧКО, руководитель и соучредитель ООО «Антикризисное управление», победительница «Леди Босс — 2015»: - Я считаю, что настоящий успех - это когда твоих ресурсов начинает хватать для помощи тому, кто в этом по-настоящему нуждается. И очень важно не просто помочь, а открыть для человека доступ к знаниям, которые позволят ему действовать успешно и автономно от тебя. Любая помощь должна оказываться через призму ответственности.

Поэтому идея благотворительной выставки мне очень понравилась. Во-первых, это необычный способ объединения неравнодушных людей. Во-вторых, это формирование определенного культурного кода в сфере благотворительности. Оба этих явления невероятно важны для страны и, уверена, в будущем мы увидим позитивный сдвиг.

Меня очень радует, что участницы «Леди Босс» отнеслись к выставке с такой серьезностью и вдохновением. Это еще раз демонстрирует, как много у нас сильных и благородных людей. Валерий ПАПАКУЛЬ, адвокат, партнер адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнёры»: - Очень здорово, что каждый год в рамках проекта «Леди Босс» проходит благотворительная фотовыставка. Помимо прекрасных фото участниц и красивого окружения все-таки самые главные действующие лица — это дети, подростки, которые тянутся к светлому и прекрасному, хотят воплотить свои мечты в жизнь. Кто-то хочет быть парикмахером, кто-то дизайнером, кто-то поваром. И то, что наши леди с большой готовностью и радостью хотят принять участие в этих проектах, в судьбе этих детей, вызывает большое восхищение.

Искреннее желание помочь, поучаствовать в воплощении самых сокровенных детских мечт, пожертвовать своим временем, силами и средствами — все это характеризует наших дам с самой лучшей стороны.

Я искренне желаю детям получить то, к чему они стремятся, а нашим леди — побольше таких эмоций, радости и отношений, которые были продемонстрированы на этом вечере.

Справка о проекте Организатор проекта: сайт для настоящих женщин LADY.TUT.BY . Руководитель проекта: Светлана Зере. Куратор проектной группы: Татьяна Калюжная. Автор идеи проекта для деловых женщин: Ольга Тимкина. Проект основан в 2008 году в Новосибирске. На территории Республики Беларусь впервые прошел в 2012 году. Количество участниц проекта — 12 бизнес-леди.

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