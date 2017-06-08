В Беларуси впервые пройдет Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров /

Накануне большого старта председатель федерации легкой атлетики, известный спортсмен и депутат Палаты представителей Вадим Девятовский рассказал радио Sputnik Беларусь о масштабных соревнованиях и прогнозах на выступление белорусских спортсменов.

"Мы впервые принимаем такое крупное легкоатлетическое официальное соревнование. В Кубке Европы на 10 тысяч метров будет и команда Беларуси. И особенно я акцентирую внимание на женском забеге на 10 тысяч метров, где у нас будет шанс побороться за медали в командном зачете", — сказал Девятовский.



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Кроме того, глава федерации сообщил о начале подготовки к Минскому полумарафону, который пройдет 10 сентября, в день празднования 950-летия белорусской столицы. Если в полумарафоне прошлого года приняли участие около 20 тысяч человек, то сейчас организаторы ожидают не менее 30-ти тысяч участников.

"Минский полумарафон — это уже бренд. Мы получили бронзовый лейбл от Международной федерации легкой атлетики, это знак качества. В прошлом году нас посетило 42 страны, всего около 700 зарубежных спортсменов, но благодаря этому лейблу и пяти дням без визы мы ждем, что количество гостей возрастет значительно", — рассказал Девятовский.

Полную версию беседы с известным спортсменом, депутатом Палаты представителей и председателем Белорусской федерации легкой атлетики Вадимом Девятовским слушайте на радио Sputnik Беларусь.