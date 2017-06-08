Дождалась принца: 93-летняя невеста выбирает свадебный образ c помощью интернет-пользователей

Выбор платья — это важный и приятный момент свадебной подготовки. 93-летняя австралийка Сильвия Мартин собралась замуж, но все никак не могла определиться с образом. Сотрудники салона в Канберре предложили Сильвии обратиться за помощью к пользователям Facebook, сообщает The Telegraph .





Сильвия знакома со своим будущим мужем Фрэнком более 20 лет. Фрэнк много раз предлагал ей пожениться, но Сильвия отказывалась выйти за него, так как считала, что смена фамилии — это неуважение памяти ее покойного мужа. После того как Сильвия заболела, она была вынуждена уехать из дома престарелых в Аделаиде в Канберру к родственникам. Мужчина последовал за своей возлюбленной и сделал предложение руки и сердца вновь. Сильвия выяснила, что ей не обязательно менять фамилию, поэтому ответила согласием.

Пост в группе салона в Facebook собрал более 12 000 комментариев и 7500 лайков. Пользователи желают Сильвии счастья, говорят, что она прекрасна во всех образах. А сама женщина выбрала «элегантный и изысканный образ С» стоимостью 349 австралийских долларов.