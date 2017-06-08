ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дождалась принца: 93-летняя невеста выбирает свадебный образ c помощью интернет-пользователей

09.06.2017 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Выбор платья — это важный и приятный момент свадебной подготовки. 93-летняя австралийка Сильвия Мартин собралась замуж, но все никак не могла определиться с образом. Сотрудники салона в Канберре предложили Сильвии обратиться за помощью к пользователям Facebook, сообщает The Telegraph.


Сильвия знакома со своим будущим мужем Фрэнком более 20 лет. Фрэнк много раз предлагал ей пожениться, но Сильвия отказывалась выйти за него, так как считала, что смена фамилии — это неуважение памяти ее покойного мужа. После того как Сильвия заболела, она была вынуждена уехать из дома престарелых в Аделаиде в Канберру к родственникам. Мужчина последовал за своей возлюбленной и сделал предложение руки и сердца вновь. Сильвия выяснила, что ей не обязательно менять фамилию, поэтому ответила согласием.

Пост в группе салона в Facebook собрал более 12 000 комментариев и 7500 лайков. Пользователи желают Сильвии счастья, говорят, что она прекрасна во всех образах. А сама женщина выбрала «элегантный и изысканный образ С» стоимостью 349 австралийских долларов.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Мечты обязательно сбудутся!: благотворительная фотовыставка проекта "Леди Босс - 2017"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика