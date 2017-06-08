SPORT.TUT.BY и медицинская лаборатория «Синэво» объявляют о кастинге для второго сезона проекта «Критическая масса». Мы ищем семейные пары, в которых оба супруга хотят похудеть и готовы следовать советам фитнес-инструктора Никиты Данько.

Напомним, что в первом сезоне проекта Никита за четыре месяца привел собственное тело в негодность , набрав 20 лишних килограммов, а затем избавился от них. Так он проверил, что чувствуют люди в начале пути к фигуре своей мечты и насколько продуктивны его рекомендации.



Фото из личного архива Никиты Данько

— План по похудению, с которым работал раньше, пришлось выбросить в мусорную корзину, так как после набора веса, прежде чем перейти к силовым тренировкам, следовало подготовить к нагрузкам сердечно-сосудистую систему. В этом помогали кардиотренировки, — вспоминает Никита. Смелый эксперимент помог ему скорректировать программу похудения с учетом начальной физической готовности клиента.



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Также в программе значительная роль отводится питанию. Под правильным питанием тренер понимает рассчитанную по формуле индивидуальную норму питательных веществ в день, а также частоту приемов пищи. На эту тему Данько проводил семинар с привлечением гастроэнтеролога Анатолия Близнюка и клинического фармаколога Евгения Акимова, ей же посвятил мастер-класс на кухне .

Вместе с Никитой в первом сезоне «Критической массы» худели четверо добровольцев: риелтор Анжелика Данько (минус 14 кг), пекарь Торнике Кикадзе (минус 46 кг), инженер по диагностированию автомобилей Александр Халецкий (минус 20 кг) и многодетная мама Галина Снитко (минус 14 кг). Первые успехи быстро пришли к участникам, а затем они искали эффективные решения в условиях, когда вес «стоит» .

Теперь же мы объявляем о приеме заявок для участия во втором сезоне проекта, в который приглашаем семейные пары из Минска. Если вы готовы принять вызов и работать в команде Никиты Данько, то присылайте информацию о себе на электронный адрес nn@tutby.com c пометкой «Критическая масса» или личным сообщением в Instagram Никиты до 15 июня.

Пример заявки Никита Данько, фитнес-инструктор. 25 лет. Женат. Супругу зовут Анастасия (в декретном отпуске). Воспитываю сына. Мой вес — 97 кг, вес супруги — 67 кг. Хронические заболевания — нет. Увлечения: чтение, скалолазание. Хотим в проект, потому что жене после родов нужно привести себя в форму, а я не заметил, как за год набрал 15 кг. Готов составить ей компанию в проекте. Наше актуальное фото прикреплено к письму.

Фото из личного архива Никиты Данько

Авторов самых интересных заявок пригласят на встречу с тренером. Он задаст контрольные вопросы, после чего пользователи TUT.BY выберут пять пар-финалистов.

Важно! Если у вас преддиабетное состояние, не бойтесь в этом признаться, так как для участия в проекте это не является препятствием.

На то, чтобы добиться поставленных целей под руководством Никиты, у пяти пар будет шесть месяцев. В начале и в конце проекта герои пройдут бесплатное тестирование на базе клинико-диагностической лаборатории. Больше подробностей расскажем при встрече!