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"Критическая масса" возвращается: Никита Данько поможет семейным парам похудеть за шесть месяцев
SPORT.TUT.BY и
Напомним, что в первом сезоне проекта Никита за четыре месяца
— План по похудению, с которым работал раньше, пришлось выбросить в мусорную корзину, так как после набора веса, прежде чем перейти к силовым тренировкам, следовало подготовить к нагрузкам сердечно-сосудистую систему. В этом помогали кардиотренировки, — вспоминает Никита. Смелый эксперимент помог ему скорректировать программу похудения с учетом начальной физической готовности клиента.
Также в программе значительная роль отводится питанию. Под правильным питанием тренер понимает рассчитанную по формуле индивидуальную норму питательных веществ в день, а также частоту приемов пищи. На эту тему Данько проводил
Вместе с Никитой в первом сезоне «Критической массы» худели четверо добровольцев: риелтор Анжелика Данько (минус 14 кг), пекарь Торнике Кикадзе (минус 46 кг), инженер по диагностированию автомобилей Александр Халецкий (минус 20 кг) и многодетная мама Галина Снитко (минус 14 кг). Первые успехи быстро пришли к участникам, а затем они искали эффективные решения в условиях, когда
Теперь же мы объявляем о приеме заявок для участия во втором сезоне проекта, в который приглашаем семейные пары из Минска. Если вы готовы принять вызов и работать в команде Никиты Данько, то присылайте информацию о себе на электронный адрес
Авторов самых интересных заявок пригласят на встречу с тренером. Он задаст контрольные вопросы, после чего пользователи TUT.BY выберут пять пар-финалистов.
Важно! Если у вас преддиабетное состояние, не бойтесь в этом признаться, так как для участия в проекте это не является препятствием.
На то, чтобы добиться поставленных целей под руководством Никиты, у пяти пар будет шесть месяцев. В начале и в конце проекта герои пройдут бесплатное тестирование на базе клинико-диагностической лаборатории. Больше подробностей расскажем при встрече!
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SPORT.TUT.BY и медицинская лаборатория "Синэво" объявляют о кастинге для второго сезона проекта "Критическая масса". Мы ищем семейные пары, в которых оба супруга хотят...
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