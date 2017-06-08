Как не пролететь с прокатом? Даем практические советы по аренде авто за границей

Кто-то покупает туры для отдыха и путешествий за границей, а кто-то ездит дикарем, предпочитая не сидеть сиднем в отеле и открывать страну самостоятельно. И в этом случае путешественникам требуется свобода перемещений, которую может дать автомобиль. AUTO.TUT.BY и МТБанк выслушал мнения опытных туристов, которые пользуются услугами проката машин на отдыхе и превратил их опыт в полезные лайфхаки.

Базовые знания





Начинающему путешественнику будет полезно узнать основные моменты, на которые стоит обратить внимание при аренде авто на отдыхе. Например, чем раньше бронируешь, тем дешевле, чем дольше срок аренды, тем дешевле суточный тариф, бронирование или возврат машины в воскресенье увеличивает стоимость — многие прокатные конторы считают этот день законным выходным.

К тому же в 2−4 раза увеличивает стоимость проката получение и возврат автомобиля в разных городах или аэропортах. А для водителей младше 25−30 лет обычно действует повышенный (примерно на 11 евро в сутки) тариф.

Бронировать заранее или взять на месте?





Опытный путешественник Дмитрий советует при аренде авто избегать онлайн-платежей.

— Часто онлайн-бронирование включают много необязательных опций, за которые переплатите. К тому же на месте всегда есть свободные автомобили и так можно сэкономить до 50% от стоимости аренды.

Однако в отказе от бронирования заранее есть свои нюансы. Иногда при обращении на стойку прокатной фирмы подходящей именно вам машины может и не оказаться. Или окажется, что оставшиеся машины не соответствуют ожиданиям.

Светлана из Минска поделилась своим недавним опытом аренды автомобиля на Канарах.

— С подругой искали недорогую машину, чтобы поездить по острову. Руководствовались ценой — нас этим и заманили немецкие авто. В итоге дали машину, которая по сути была табуреткой на колесах! На острове местность гористая, а машина под горку никак не тянула. Приходилось местами даже толкать. Поэтому при выборе машины в аренду надо еще учитывать местность и соответствует ли ей машинка, — говорит девушка.

Заказать машину в любой стране мира можно с компьютера или смартфона. Но для бронирования советуют обращаться только на сайты известных прокатных фирм или воспользоваться поиском и формой заказа на сайтах-агрегаторах.

Последние даже удобнее, «прозрачнее» и предлагают аренду у менее известных, но проверенных компаний. Сайтам-агрегаторам для подтверждения брони нужна полная оплата. Некоторые прокатные фирмы при оформлении заказа на своем сайте предлагают оплатить бронь при получении автомобиля. Также на сайтах-агрегаторах опубликованы отзывы и оценки клиентов об арендованных автомобилях.

Цена — на сайте, залог — на месте

На стойке регистрации прокатной фирмы при получении ключей с вас потребуют залог. Обычно величина залога привязана к страховой франшизе. Ее величина варьируется от $ 200-$ 300 в Египте до € 1000 в Германии и Испании. Причем эти суммы указаны без налогов и справедливы для самых доступных по стоимости аренды предложений. Залог принимают банковской картой и во многих случаях именно кредитной, а не дебетовой. Нужную сумму просто заблокируют, и в лучшем случае она разблокируется при сдаче автомобиля, в худшем — через месяц. Можно обойтись вообще без залога, если доплатить за страховку от всех рисков.

Страхуем все риски





Ольга к путешествию во Францию подготовилась основательно: тщательно изучила все моменты на форумах и даже составила приблизительную таблицу с плюсами и минусами.

— Мы выбрали критерии и пытались сравнить условия прокатчиков по этим критериям, оказалось, что это почти невозможно. Никто из них не писал, какая сумма будет заморожена на счету, везде были пределы (до 1800 евро, например), поэтому сделали вывод, что они это делают специально, чтобы мы не могли заранее выбрать оптимальный вариант. К тому же условия страхования у всех разные: у кого-то в стандартный пакет входит опция «стекла и резина», у кого-то нужно было докупать и так далее. Мы брали полную страховку и не пожалели, так как случайно во время путешествия заметили, как на бампере появилась царапина, пока машина стояла на парковке.

Арендатор несет ответственность за повреждение и угон автомобиля. В стоимость аренды входит базовая страховка с франшизой — оплачиваемой клиентом частью ущерба. То есть, если во время аренды автомобиль был поцарапан на 100 Евро, эту сумму взыщут с арендатора да еще добавят сбор за оформление бумаг.

Во многих случаях при аренде машины предлагается полная страховка от всех рисков. В этом случае автомобиль при сдаче даже не будут осматривать — ведь он полностью застрахован. К сожалению, такую возможность предлагают не все.

Любопытно, что сайты-агрегаторы предлагают полное покрытие всех рисков по самым привлекательным тарифам порядка 10−15 Евро в день. При этом будут дополнительно застрахованы даже покрышки, лобовое стекло и ключи от их потери, будут покрываться сбор за оформление бумаг о ДТП, услуги эвакуатора и прочее — все эти подробности четко описаны.

А вот непосредственно у прокатных фирм условия полной страховки совершенно разные. Кто-то предлагает доплачивать за все пункты страхования по отдельности либо пакетом. Кто-то не предлагает полного покрытия всех рисков и сохраняет франшизу. Иногда встречаются пакеты со страховкой машины от всех рисков и даже исключающие залог за автомобиль (об этом далее). Но такое удовольствие запросто увеличивает стоимость аренды вдвое.

Страховать арендованную машину полностью или нет — решать путешественнику. Опытные люди советуют выбирать полную страховку, если планируются перемещения по большим европейским городам. А мы очень советуем подробно изучить условия страховки перед заказом автомобиля. И еще один нюанс: если виновником ДТП станет водитель, не вписанный в страховку, она не будет действовать. Вписать второго водителя следует заранее — с оплатой услуги «второй (дополнительный) водитель».

Не спешите уезжать





При получении автомобиля внимательно изучите его внешний вид и сверьте имеющиеся на кузове повреждения с теми, которые отмечены в документах.

Путешественники говорят, что иногда можно найти незадекларированные повреждения, которые легко запишут на счет арендатора при сдаче машины. Судя по многочисленным отзывам, такими уловками пользуются представители прокатных фирм в Италии.

Также проверьте уровень топлива: бак должен быть полный. Расценки на топливо у фирм-прокатчиков довольно велики.

Сколько стоит прокат?

Обычно в популярных и отдаленных туристических местах, где слабо развит общественный транспорт, услуги по прокату автомобилей предлагают небольшие конторы. Вы наверняка видели их яркие буклеты с тарифами на аренду маленьких и довольно старых машин. Цены начинаются с 35−40 Евро в день плюс около 12 Евро за полную страховку. Отзывы о таких фирмах очень разные: некоторые клиенты остаются довольны, некоторых приводит в ужас техническое состояние автомобилей. Как правило, такие фирмы предлагают много бонусов в низкий сезон: скидки (например, 3 дня за 80 Евро с полной страховкой) и бесплатные аксессуары вроде детских бустеров и кресел. В высокий сезон тарифы подрастают, бонусы отменяются. Если оплатить полную страховку, такие конторы не берут залога, что очень удобно.

Также мы поинтересовались стоимостью проката автомобилей у больших, хорошо представленных в интернете, фирм в странах, являющихся популярными туристическими направлениями. Заданные критерии бронирования были следующими: делаем заказ за месяц, берем машину на неделю (при этом в расчет берутся 8 дней). Мы интересовались самой минимальной стоимостью аренды и тарифом на прокат машины, которая запросто возьмет на борт 4−5 человек с их багажом. Место подбора и возврата автомобиля — аэропорт.

В первом случае в европейских странах предлагаются малолитражки вроде Toyota Aygo, Skoda Citigo, Ford Ka, Fiat 500 с двухдверными кузовами или 4-дверный Fiat Panda. А вот в России, Египте и Турции арендатор получит 4-дверный седан — Kia Rio или Renault (Dacia) Logan. Стоимость аренды автомобилей в разных аэропортах одной страны, как правило, совпадает. Причем она зачастую ниже, чем в пунктах выдачи авто, расположенных в городе. В качестве альтернативы минивэнам, стоимость проката которых запредельная, мы изучили цены на машины класса «C+» или «D» (Toyota Avensis, Volkswagen Passat, Skoda Octavia или Renault Fluence).

AUTO.TUT.BY свел в таблицу усредненную стоимость проката автомобиля на 8 суток в наиболее популярных наплавлениях отдыха белорусов. Отдельным столбцом в таблице привена информация, за счет чего можно оптимизировать данные расходы. Это лишь на первый взгляд выгода от использования карты PayOkay в отношении проката автомобилей за рубежом кажется сомнительной. Неоспоримое преимущество карты — бесплатная страховка перед выездом за границу. Сумма страхового покрытия — 30 000 евро. Срок договора страхования — 1 год. Страховка покрывает 20 дней пребывания за границей. Еще важно, что страховка оформляется онлайн, не выходя из дома.





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