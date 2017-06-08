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«Бульбашъ» вошел в число самых быстрорастущих водочных брендов в мире
09.06.2017 09:13 — Разное | Ежедневник
фото: Wsekredity.ru
В 2016 г. в десятку самых быстрорастущих в глобальном рейтинге отраслевого журнала Drinks International вошел бренд белорусского производителя.
За год «Бульбашъ», согласно рейтингу, «прирос» на 23%, сообщают
ООО «Завод Бульбашъ» (до 2013 года - СООО "Завод виноградных вин "Дионис") — белорусская компания, производитель и экспортёр спиртных напитков.
Производство основано в 2003 году, в 20 км от Минска в городе Заславль, завод осуществляет выпуск крепких алкогольных напитков: водки, настоек, виски. C 2004 года производились горькие и сладкие настойки. В 2010 году начато производство водок под ТМ «Бульбашъ».
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В 2016 г. в десятку самых быстрорастущих в глобальном рейтинге отраслевого журнала Drinks International вошел бренд белорусского производителя.
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