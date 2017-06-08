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«Покупай и помогай!». Сеть «Соседи» продолжает благотворительную акцию

09.06.2017 09:45 — Разное | Ежедневник  
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«Покупай и помогай!». Сеть «Соседи» продолжает благотворительную акцию

фото: News.tut.by

Март 2017 года стал отправной точкой благотворительного проекта «Заботливые Соседи». Девиз акции: «Покупай и помогай!».

Для того, чтобы помочь тем, кто действительно в этом нуждается, достаточно купить в любом магазине сети «Соседи» товар-партнер проекта «Заботливые Соседи»  - 10% от продаж таких товаров будут перечислены на благотворительные проекты, сообщили в компании.

Партнерами проекта уже стали такие бренды, как Nestle, «20 копеек», Lipton, «Чистая линия» и многие другие. Активный отклик покупателей позволил только за март и апрель собрать 17 477 белорусских рублей, которые были перечислены на оплату лечения подопечных фонда МБОО «ЮниХелп»  Ани Яскевич и Андрея Драпея. 

В июне партнерами проекта стали «Квас Лидский» и питьевая вода AURA.

 
 
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Март 2017 года стал отправной точкой благотворительного проекта «Заботливые Соседи». Девиз акции: «Покупай и помогай!».

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