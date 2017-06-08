Дом из СИП: Сколько стоит построить из них загородное жилье

Дома из СИП-панелей в нашей стране строят не так давно — самому «старому» не больше 10 лет. Технология интересна с точки зрения скорости возведения, энергоэффективности, стоимости. Но многих смущают материалы, из которых собирается СИП-панель: плита ОСБ и пенопласт. Впрочем, производители утверждают, что дома из них абсолютно безвредны.

«СИП» расшифровывается как структурно-изоляционная панель. Технология эта не самая новая — ее запатентовали лет 40 назад в Канаде. Там из них строят как частные дома, так и многоэтажные задания. Теперь заводы по их производству есть по всему миру, в том числе в России и Беларуси. У нас, в отличие от той же России, где из СИП собирают многоэтажные дома, эту технологию применяю лишь в при малоэтажном строительстве.



Фото: stroyexpert.org

СИП-панель представляет собой сэндвич из плит ОСБ с пенополистиролом посередине. Естественно, многие скажут, что это не экологично. Представитесь компании «СИП-ИнвестСтрой», производителя из Бреста, Валерий, утверждает обратное: «Если бы это было вредно для здоровья, нам бы никто не выдал разрешение на производство панелей и строительство жилых домов. И ОСБ-3 и пенополистирол, которые мы используем в производстве, имеют соответствующие сертификаты. Они говорят о том, что все используемые материалы экологичны и не оказывают влияния на самочувствие владельцев домов».



Фото:www.dom-sip.by

Для производства используется специальный ОСБ-3, который, кстати, производится на заводе Kronospan в Могилеве. Пенопласт тоже белорусский. Валерий говорит, что для СИП нужен качественный продукт определенной плотности, а делать продукт стабильного качества в Беларуси способны не многие: «Мы пробовали работать с разными производителями, но не каждый мог обеспечить материал достойного качества».

Для СИП-панелей используется самозатухающий пенополистирол плотностью 16−17 кг/м3. Внутри панели пенопласт стабилен — здесь он не нагревается, на него не попадают лучи солнца. Как утверждает представитель производителя, пенополистирол полностью закрыт и ничего не выделяет. ОСБ-3 же предназначен для внутренних и внешних работ, он безвреден.

Толщина панели — 174 мм. Слой пенопласта в ней 150 мм. Толщина ОСБ плиты 12 мм. Такая стена имеет неплохие показатели по теплосопротивлению — 4.2. Под заказ можно увеличить толщину панели до 200 мм.

Панели могут быть двух размеров — 2,5мх1,25 м или 2,8мх1,2 м. Вес одной — 60 кг. Внутренняя часть (в пенопласте) имеет выборку 3 см. Она нужна для стыковки панелей между собой через деревянный брусок 150×50 мм. При стыковке панелей между собой используется монтажная пена, саморезы. В месте стыка обязательно оставляется зазор на 3 — 5 мм, чтобы можно было компенсировать линейное расширение ОСБ.

От каркасно-щитовых стены из СИП отличается тем, что несущими элементами в них являются и встроенный деревянный каркас, и сами панели. Такая конструкция более прочная.

На рынке есть разные по качеству СИП-панели. В частном порядке их привозят из России, есть и наши «гаражные» производства. В них для удешевления может использоваться дешевый пенополистирол малой плотности, некачественная склейка с плитами ОСБ. В итоге такие СИП-панели могут и развалится при монтаже или в процессе эксплуатации дома.

Если панели производятся в заводских условиях, то клей наносится на всю поверхность, для склеивания поверхностей используется пресс.



Фото:www.dom-sip.by

Если производитель не готов показывать свое «секретное» производство, то это повод задуматься о качестве изделий.

Точная раскройка панелей в размер и по проекту происходит также на заводе. Производство среднего по размеру дома займет около 1 месяца. На стройплощадку домокомплект поступает в разобранном виде. По сути это конструктор — каждая деталь пронумерована и соответствуют схеме сборки.



Фото:vashdom.tut.by/forum/



Фото: vashdom.tut.by/forum/

Дома из СИП-панелей легкие и для них чаще всего рекомендуют свайные фундаменты. В качестве ростверка или обвязки свай используют брус 200×200мм. Первый этап возведения — монтаж перекрытия первого этажа. Мы получаем ровную поверхность будущего пола. Далее выставляются стены, перекрытие и крыша. Кстати, если дом — с мансардным жилым этажом, то скаты крыши также собираются из СИП. Получается готовая поверхность под битумную черепицу.



Фото:vashdom.tut.by/forum/



Фото: vashdom.tut.by/forum/

Каких-то сложностей со сборкой нет, это Лего для взрослых. Сборка не дорогая — ориентировочно 35 долларов за м2. Однако, если дом небольшой и имеет простые формы, то собрать его можно самому и без каки-то специальных навыков. У профессионалов сборка занимает 3 недели.



Фото: vashdom.tut.by/forum/



Архитектурное решение, отделка фасада могут быть любыми. Дом из СИП под Минском

Отделка фасада может быть абсолютно любая — штукатурка, сайдинг, дерево. Наиболее удобный вариант для внутренней отделки — гипсокартон. Под ним прячутся все коммуникации — электропроводка, трубы. Кстати, в таких домах, даже при свайном фундаменте, можно спокойно делать плиточные теплые полы.



С СИП очень быстро можно решить вопрос с увеличением жилплощади. Фото: www.budportal.com.ua

СИП-панели часто используются для увеличения жилплощади в качестве пристроек и надстроек к существующему зданию, покупают их в качестве перекрытий.

СИП-дома отличаются легкостью перепланировки, внутренние перегородки как и остальные стены выполняются из панелей, поэтому вырезать проемы дверей, изменить геометрию комнат не представляет большого труда и не требует длительных, сложных расчетов.

Одно из главных преимуществ СИП-дома перед каркасным, так это то, что утеплитель — пенопласт, — никогда не сползет как минвата, не усядет со временем как эковата. Мышам труднее проникнуть внутрь панели, чем в каркасную стену. Но, даже если она и прогрызет ОСБ, то, как утверждает Валерий, в пенопласте ей делать нечего.



Некоторые оставляют ОСБ в интерьере. Фото: remoo.ru

Дома из СИП-панелей — прекрасный термос. В нем тепло зимой и прохладно летом. Но в таких зданиях нужна качественная приточно-вытяжная вентиляция.



Фото: www.magazindomov.com

Под ключ такие дома не в самой бюджетной комплектации (окна, двери, с отделкой, разведенными коммуникациями, но без котла и вентустановки) стоят примерно 500 долларов за м2.