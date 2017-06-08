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В Минске вдоль 2-го Велосипедного переулка обустроят гостевые парковки

09.06.2017 09:52 — Разное | Tut.by  
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Гостевые парковки обустроят в Минске вдоль 2-го Велосипедного переулка, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства столицы заместитель главы администрации Ленинского района Николай Строк, пишет БЕЛТА.

Здесь появится дополнительно 48 парковочных мест, они разместятся от проспекта Рокоссовского до поворота на спортивный комплекс «Аква-Минск». Администрация Ленинского района провела совещание по данной теме, предварительно получено согласие на выделение средств на разработку проектно-сметной документации.

«В настоящее время „Минскинжпроект“ готовит эскизное решение, ожидаем, что до октября вопрос о строительстве гостевых парковок вдоль улично-дорожной сети по переулку будет решен», — отметил Николай Строк.

В этом районе складывается непростая ситуация из-за оставленных вдоль проезжей части автомобилей. Обустройство гостевых парковок позволит снять напряженность с выездом в город для целого микрорайона.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Обустройство гостевых парковок позволит снять напряженность с выездом в город для целого микрорайона.

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